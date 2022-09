Settembre è proprio un bel mese per tornare a dedicarci alle piante di casa. Non solo l’orto, che, dopo il caldo estivo, torna assoluto protagonista della nostra abitazione, ma anche le mura domestiche. Qualche fiore sul balcone, prima dell’arrivo del freddo, ma soprattutto qualche pianta che ci accompagni per tutto l’inverno. Qui scatta anche la scelta da fare quando andiamo al vivaio. Scegliere qualche pianta di rara bellezza, ma che va seguita come una creatura, oppure optare per qualcosa di meno impegnativo. Ecco, proprio per tagliare la testa al toro, proponiamo ai nostri Lettori una pianta meravigliosa, non conosciutissima, ma davvero speciale.

Una delle piante ornamentali più belle

Parliamo dell’Abutilon, originaria delle zone calde e tropicali, in special modo del Sud America. Una delle piante ornamentali più apprezzate e presenti nelle case americane. Chissà quante volte ci sarà capitata di vederne nei giardini e nelle case americane nei film che ci gustiamo la sera davanti alla tv. Non è troppo tardi per godersi le ultime fioriture di questa sempreverde dai fiori arancioni e rossi, che splendono fino a fine ottobre. Soprattutto nel caso di un autunno particolarmente mite e luminoso. E, proprio la luce, è una delle caratteristiche naturali di cui abbisogna questa pianta per splendere in tutta la sua maestosità.

Poche cure e bellissime fioriture per una pianta che riempirà la casa di colori

Solitamente questa pianta trova il suo habitat nelle zone più calde della nostra penisola e, spesso viene allevata all’esterno. Attenzione, quando decidiamo di adottarla, perché se vogliamo tenerla in casa, è una specie che tende ad alzarsi molto e quindi necessita di una discreta altezza dal pavimento al soffitto. Se decidiamo di allevarla in vaso, nonostante sia una pianta tropicale non ama però il caldo artificiale dei termosifoni. Visto che parliamo di riscaldamento non dimentichiamo qualche consiglio utile per risparmiare sulla bolletta. Meglio piazzarla in una zona molto luminosa della casa, ma in cui la temperatura non superi i 22 gradi. Meglio rinvasarla a ogni primavera, magari aggiungendo della torba alla terra.

Poca manutenzione e non troppa acqua

Poche cure e bellissime fioriture per una pianta che non richiede grandi opere di manutenzione. Perfetta, quindi, per chi non si ricorda di darle da bere tutti i giorni e non ha il pollice verde. Dobbiamo mantenerle il terreno comunque sempre umido, ma senza bagnarlo troppo per non minare la salute delle radici. Nel periodo primavera-estate, ricordiamoci anche di fornirle del concime per crescere forte e vigorosa. Una pianta di Abutilon varia come prezzo dai 6 ai 20 euro.

Lettura consigliata

Carote e cavoli ma nell’orto a settembre ci sono altri re e regine della salute