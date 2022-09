L’autunno è arrivato e questa stagione è perfetta per concedersi una splendida gita fuori porta. Le giornate sono più fresche e piacevoli da passare all’aperto. Tra le regioni italiane più belle e ricche di posti da vedere c’è il Veneto. Noto a tutti per le bellezze di Venezia e della Laguna, il Veneto possiede una miriade di punti di interesse storico-culturale e luoghi naturali di grande bellezza. Oggi vogliamo portare i nostri Lettori alla scoperta di 3 luoghi meravigliosi. Viaggeremo tra le Dolomiti, la provincia di Padova e poi quella di Verona alla scoperta di piccole perle di rara bellezza.

Ecco dove andare in Veneto per una gita fuori porta tra cultura, arte e natura

Il primo luogo consigliato è il borgo murato di Montagnana. Situato in provincia di Padova, questo borgo possiede una straordinaria cinta muraria lunga circa 2 chilometri. Al centro delle mura troviamo Porta XX Settembre. Decorato da un orologio in cima, questo passaggio permette di raggiungere la ferrovia dal centro storico. Oltre alle sue mura imponenti, il Castello di San Zeno è l’altro simbolo del borgo. Si tratta, infatti, di una fortezza militare dotata di un cortile interno, 2 torri e il mastio. Salire sul mastio è possibile e dai suoi 40 metri di altezza potremo ammirare tutto il borgo, le mura e anche il paesaggio circostante. Infine, consigliamo di visitare Villa Pisani, una residenza progettata dal Palladio a metà del XVI secolo e parte del Patrimonio UNESCO dal 1996. Divisa in 2 piani, questa residenza purtroppo è aperta e visitabile soltanto in alcune giornate perché è proprietà privata.

Lago di Sorapis

Un viaggio nella natura incontaminata delle Dolomiti può portarci al Lago di Sorapis. Questo bacino naturale lascia tutti a bocca aperta per via dei colori incantevoli che regala. Sorge a circa 1925 metri d’altitudine e il colore turchese caratteristico di questo lago incanta i turisti di tutto il Mondo. Il percorso per raggiungerlo può essere piuttosto impegnativo, ma la vista ripaga senza dubbio la fatica. Potremo scegliere di partire dal Passo Tre Croci percorrendo il sentiero 215. Possiamo fare il giro del bacino scalando la roccia oppure percorrendo il sentiero sopraelevato sul lago. Questo è il periodo migliore per vedere il lago per via del clima, ma anche perché in inverno potrebbe essere pericoloso percorrere determinati sentieri.

Soave

Ecco dove andare in Veneto per una gita fuori porta: Soave è un incantevole borgo della provincia di Verona. Noto a molti per il suo vino, dista pochissimi chilometri da Verona e possiede mura imponenti e anche un castello stupendo. Le mura risalgono alla metà del XIV secolo e racchiudono l’intero paese. Il castello è un’opera militare bellissima che attualmente ospita eventi e ricevimenti. Il castello scaligero possiede un torrione e il ponte levatoio, 3 cortili interni e un mastio. I suoi interni sono perfettamente conservati e potremo visitarli autonomamente. Il panorama dal camminamento di ronda ci regala una vista magnifica sul borgo e anche sui vigneti del celebre vino che ha reso famoso Soave.

