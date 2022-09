Per combattere la gastrite oltre alle medicine potremmo usare i rimedi naturali

Secondo un recente studio internazionale, addirittura 1 adulto su 2 nel Mondo soffrirebbe di gastrite. Cifre che teoricamente potrebbero anche lievitare, considerando la scarsa informazione di molte zone isolate e ancora poco civilizzate della Terra. A livello italiano, sembra che ne soffra il 20% della popolazione adulta del nostro Paese, con un incremento notevole tra le donne. In aumento un po’ come questo altro disturbo sempre più comune. Inutile dire che lo stress, la tensione emotiva, i pensieri e magari una dieta poco equilibrata potrebbero essere tra le cause di questo disturbo. Cerchiamo all’ora di capire come potremmo affrontare una gastrite, ovviamente partendo sempre dal consulto del nostro medico.

Quanto tempo ci vuole per guarire dalla gastrite

Guarire velocemente dalla gastrite dipenderebbe molto anche dalla nostra forza di volontà. Come abbiamo detto, dovremmo rinunciare al caffè, all’alcol, ma anche ai cibi troppo speziati e piccanti, al fumo e alla cucina troppo intensa. Nel caso in cui seguissimo alla lettera quanto ci consiglia il dottore, sia a tavola che a livello di farmaci, la gastrite potrebbe passare entro una settimana. Ma nel caso in cui non fossimo così ligi nel seguire le istruzioni, potremmo trascinarci il problema per diversi giorni.

Cosa non mangiare assolutamente con la gastrite

Sicuramente per noi italiani una delle cose più difficili da fare per mantenere la salute è mettere mano alla dieta quotidiana. Ricorda però la scienza che se siamo sofferenti di gastrite, dovremmo limitare assolutamente vino e caffè. Attenzione però anche a consumare lontano dei pasti la frutta, a masticare molto lentamente, ma anche possibilmente a non mescolare carboidrati e proteine. Unire infatti la classica pasta con la bistecca potrebbe creare ulteriori problemi in caso di gastrite.

Per combattere la gastrite oltre le medicine potremmo usare i rimedi naturali

Sarà pur vero che la gastrite sarebbe in buona parte legata allo stress di questi anni, ma le nostre nonne possedevano dei rimedi naturali in grado di cercare di contrastare il dolore. Dopo aver consultato il nostro medico, potremmo anche utilizzare le proprietà antinfiammatorie della camomilla, dello zenzero e del finocchio. Sostanze naturali che avrebbero il merito di sfiammare e rilassare le pareti dello stomaco.

Cosa farebbe male

Solitamente la gastrite si manifesta con dolore, senso di pesantezza e fastidio nella parte superiore dell’addome. Potrebbe essere presente, come no anche il classico senso di bruciore, così come una difficoltà nella digestione. Tanto che, molto spesso la gastrite potrebbe essere confusa con l’esofagite. Per questo diventa importante consultare il nostro medico, anche per mettere eventualmente mano alla dieta. Per combattere la gastrite oltre le medicine potremmo usare i rimedi naturali e il buon senso.

