Macchie sul viso e sulla pelle? Eliminale col rimedio naturale degli antichi Greci: ne basta uno spicchio

I segni dell’età sono un inestetismo di cui vorresti sbarazzarti? Scopri come potresti togliere le macchie della pelle con un rimedio che hai in casa. Lo usavano già nell’antichità e il suo effetto potrebbe stupirti.

Salvaguardare la propria bellezza è una missione di tante donne. L’avanzare dell’età purtroppo non aiuta e invecchia la pelle. I primi risultati sono spesso quelle macchie antiestetiche che si formano generalmente dopo i 40 anni. Sono spesso di color marrone o grigio e interessano parti del corpo come mani e viso. Se anche tu le hai viste sbucare un po’ dappertutto e le creme non hanno funzionato, potresti dare una chance a un rimedio naturale. È praticamente a costo zero e potrebbe revitalizzare la tua cute in modo inaspettato.

Vestiti adeguatamente

Prima ancora di curarle, le macchie sul viso e sulla pelle si possono prevenire. Come? Indossando il giusto abbigliamento in base al periodo. La stagione che mette più a rischio è senza dubbio l’estate. Infatti, l’esposizione prolungata ai raggi solari UV favorisce la comparsa di questi segni. Il consiglio generale è di portare maglie coprenti e cappelli. Inoltre, evita di uscire nelle ore più calde della giornata senza una giusta protezione.

Via le macchie sul viso e sulla pelle con un prodotto della dispensa

Quando i prodotti commerciali non funzionano, non resta altro che affidarsi alla natura. Per fortuna i rimedi biologici sono economici e spesso senza troppe controindicazioni. Quello che potrebbe venirci in aiuto in caso di macchie cutanee lo hai già a portata di mano. Si tratta dell’aglio, che usi di norma per cucinare.

Quello che non sai, è che questo bulbo si usava nell’antichità a scopo curativo. Famosi medici greci come Ippocrate e Dioscoride lo impiegavano per trattare disturbi quali lesioni della pelle, infezioni intestinali e insufficienza cardiaca.

Tuttavia, puoi servirtene anche per porre fine, o almeno lenire, a problematiche più lievi e non legate a problemi di salute. Tra le quali, per l’appunto, le macchie cutanee. In questo caso, il procedimento è semplicissimo: basterà prendere uno spicchio d’aglio e strofinarlo sui punti interessati. Ripeti il procedimento più volte al giorno, per permettere agli oli essenziali di agire con la massima efficacia.

Nascondere e schiarire

Come alternativa alla soluzione consigliata, ci sono dei trattamenti che mirano a schiarire la pelle per coprire i difetti. Uno di questi è il peeling chimico, che grazie a prodotti esfolianti permette alle aree più esterne dell’epidermide di distaccarsi.

Oppure, puoi considerare il curettage motorizzato, ovvero un’esfoliazione profonda effettuata da una meccanica che vibra. Nel frattempo, o come alternativa veloce, potresti nascondere le macchie con un metodo meno invasivo: il semplice trucco.