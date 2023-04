Le migliori sneakers da indossare in primavera sono eleganti e costano meno di 50 euro: copia subito lo stile di Kate Middleton

Che siano bianche o colorate, le sneakers sono comode e non passano mai di moda. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti quali indossare per essere sempre eleganti e alla moda senza rinunciare alla comodità. Per farlo, prenderemo ad esempio una delle più grandi icone di stile del nostro tempo: la stupenda Kate Middleton.

È arrivata la primavera, la stagione migliore da trascorrere all’aria aperta. Le giornate stanno diventando sempre più soleggiate e calde e questo è il momento migliore per godersi una bella passeggiata in mezzo alla natura. Le scarpe simbolo di questa stagione sono senza dubbio le sneakers. Sono calzature estremamente versatili che ci permettono di essere comode in ogni occasione. Infatti, le sneakers possono essere indossate per fare sport, ma anche per uscire in città, se abbinate nel modo giusto.

A dimostrazione di questa tesi, possiamo vedere moltissime star del red carpet indossarle. Da Kim Kardashian ad Hailey Bieber, fino ad arrivare alla sempre impeccabile Principessa del Galles, nessuno rinuncia ad indossare le sneakers. Con questo articolo oggi ti consigliamo le sneakers migliori da indossare per essere sempre perfetta in ogni occasione senza spendere una fortuna.

Le migliori sneakers da indossare in primavera? Il modello più indossato dalla Principessa del Galles costa davvero poco

Kate Middleton nei suoi look da giorno spesso indossa jeans e maglietta oppure felpe e camicette. Quando la Principessa del Galles si mostra al pubblico in situazioni poco formali non disdegna indossare le sneakers con grande disinvoltura. Tra le sue preferite ci sono le Superga.

Queste calzature made in Italy devono il nome alla basilica sita nella collina di Torino e sono famose per la loro versatilità e praticità. Inoltre, queste scarpe sono piuttosto economiche ed accessibili per le tasche di molti. Infatti, potrai acquistare i modelli più basic a meno di 50 euro sia su Amazon sia su Zalando.

Come indossare le sneakers ed essere eleganti come Kate Middleton

Le migliori sneakers da indossare in primavera sono le Superga di tela bianca, ideali da sfoggiare in città, ma anche per una gita fuori porta.

Queste scarpe, indossate anche dalle tenniste, sono perfette con dei minidress, abiti a fantasia primaverile, minigonne e polo. Ma non è tutto: potrai copiare l’outfit della Principessa del Galles indossando queste calzature con un paio di jeans skinny alla caviglia e una camicetta bianca. Un look semplice ma dal sapore elegante che conferisce con grande naturalezza un’immagine fresca e mai banale a chi lo indossa.

Come lavare le sneakers bianche senza rovinarle

Le scarpe bianche sono incantevoli ma si sporcano molto facilmente. Per pulirle possiamo lavarle a mano o in lavatrice. Se vuoi lavarle a mano ti consigliamo di aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio e 2 di aceto bianco creando una soluzione. Intingi un panno in microfibra oppure uno spazzolino in questa soluzione e strofinalo sulle scarpe insistendo sulle macchie da rimuovere.

Se vuoi usare la lavatrice, riponi le tue scarpe dentro la federa di un cuscino oppure in un sacco per il bucato. Imposta il programma per delicati e lavale con acqua fredda usando il sapone di Marsiglia. Per asciugarle, non esporre mai le scarpe al sole perché potrebbe rovinarle.