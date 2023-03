Sogni una pelle perfetta? Nicole Kidman ci svela 5 segreti di bellezza e 3 creme antirughe che tutti possiamo comprare

Prendersi cura della pelle è importante non solo per il suo aspetto, ma anche per la nostra salute. Hai mai fatto caso alla bellezza della pelle delle star di Hollywood? Se pensiamo ad una pelle perfetta probabilmente ci viene subito in mente Nicole Kidman, star invidiata dalle donne di tutto il Mondo. Oggi vogliamo svelarti la sua beauty routine e cosa usare per avere una pelle da sogno.

Nicole Kidman è famosa in tutto il Mondo non soltanto per le interpretazioni nei suoi meravigliosi film, ma anche per la sua straordinaria bellezza. La pelle della Kidman rasenta la perfezione ed oggi siamo qui per svelare i suoi segreti e i prodotti da utilizzare per avere un viso da bambola. Se vuoi conoscere tutti i segreti dell’attrice premio Oscar, continua a leggere questo articolo.

Sogni una pelle perfetta ma non sai che cosa fare? Ecco la beauty routine della splendida Nicole Kidman

55 anni, madre, moglie, donna in carriera e vincitrice di un premio Oscar, Nicole Kidman possiede la bellezza di una dea. Per avere una pelle così bella, l’attrice dedica moltissimo tempo alla sua cura. L’attrice possiede una carnagione molto chiara. Infatti, la donna protegge la sua pelle quotidianamente con creme SFP 100 e le applica più volte al giorno.

Inoltre, una cosa fondamentale da fare è struccarsi. Nicole Kidman non dimentica mai di farlo la sera per ripulire la pelle non solo dal trucco, ma anche dalle impurità causate dall’inquinamento atmosferico.

Cosa mangia Nicole Kidman per avere una pelle invidiabile

La cura della pelle parte da dentro e l’alimentazione è un tassello fondamentale e che non va trascurato. Lo sa bene Nicole Kidman che per avere una pelle liscia e luminosa assume alimenti ricchi di vitamine del gruppo B. La colazione dell’attrice è a base di riso, mirtilli, lamponi e latte di mandorle, alimenti che contribuiscono a mantenere una pelle giovane.

Infine, l’attrice sostiene di bere un solo caffè al mattino e per il resto della giornata di assumere quantità generose di tè matcha. Il tè matcha possiede proprietà disintossicanti, favorisce una carnagione luminosa e aiuta ad eliminare tossine ed impurità.

L’importanza delle creme antirughe e quali possiamo acquistare a pochi euro

Se sogni una pelle perfetta, segui i consigli dell’attrice australiana che ogni giorno applica sulla sua pelle creme a base di retinolo. Il retinolo è un efficace antietà che può attenuare le rughe e rallentare i segni del tempo. Se anche tu vuoi agire contro le rughe, consigliamo 3 creme dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La prima è la Vichy Slow Age Crema. Si tratta di una crema giorno utile a contrastare i primi segni dell’invecchiamento. Questa crema è perfetta per le pelli miste, grasse e normali e protegge da stress e inquinamento. Inoltre, ha un fattore di protezione SPF 30. Questa crema puoi acquistarla a circa 30 euro in farmacia e online.

La seconda è L’Oréal Paris Attiva Antirughe, una crema giorno e notte ad azione intensiva, ideale per le donne dalle pelli mature. Questa crema ha azione rassodante e nutritiva ed è ottima perché costa soltanto una decina di euro. Infine, consigliamo la Revitalizing Supreme Plus di Estée Lauder. Questa crema multifunzione rende la pelle compatta e radiosa e si applica mattina e sera. Potrai acquistarla a circa 30 euro sul sito di Estée Lauder.