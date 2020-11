Sappiamo che il sale è una sostanza naturale assolutamente indispensabile per il nostro corpo. Assumerlo è quindi necessario, assumerne troppo però può diventare pericoloso. Infatti, una dieta iper-sodica può causare importanti malattie e fenomeni cardiocircolatori. La dose quotidiana corretta di sale non dovrebbe superare i quattro grammi. Purtroppo, invece molti di noi, a tavola, ne assumono fino a 10 volte tanto. Mangiare senza aggiungere troppo sale, non vuol dire mangiare scondito, ma farlo in maniera salutare. Ma quanto fanno bene alla nostra salute questi alimenti alternativi al sale, che vediamo con i nostri Esperti in questo articolo.

Il succo di limone

Un alimento naturale e molto benefico, che può sostituire il sale, soprattutto nelle insalate, è il succo di limone. Unito poi alle spezie con un goccio di olio extravergine crudo, diventa un’alternativa saporita per le carni cotte alla griglia. Senza considerare che, proprio in questi casi, il limone aiuta il nostro organismo ad assimilare meglio le proteine e i nutrienti della carne.

La salsa di soia

Gli orientali lo sanno bene, usandola da secoli come insaporitore dei propri piatti, in sostituzione del sale. Sappiamo poi che la soia vanta importanti virtù digestive ed è una potente alleata di un metabolismo corretto. Secondo la tradizione, l’uso della soia e della sua salsa, sarebbe uno dei segreti della tipica longevità orientale. Ma quanto fanno bene alla nostra salute questi alimenti alternativi al sale, se poi riescono anche ad allungarci la vita.

Pepe e curry

Rimanendo sempre in ambito orientale, due spezie benefiche che possono sostituire assieme egregiamente il sale sono il pepe e il curry. Entrambi, oltre a essere gustosissimi insaporitori, vantano proprietà antitumorali e antisettiche. Se non abbiamo problemi di digestione o di stomaco, l’assunzione quotidiana di queste due spezie avrà un effetto altamente benefico sul nostro organismo.

L’aceto di mele

L’aceto e la glassa di mele sono attualmente assai sottovalutati come alternative al sale. Spesso, infatti non vengono utilizzati per paura di coprire il gusto degli alimenti con cui li condiamo. Decisamente un errore, perché entrambi sanno elevare il sapore dei piatti, aggiungendo anche la loro virtù depurativa e dimagrante.

