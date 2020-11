Nel mese di giugno avevamo discusso della elevata probabilità che questo titolo avesse già raggiunto un minimo importante (a 3,302) e da quel livello poteva partire uno swing rialzista di lungo termine. Oggi, si conferma che il bottom poliennale si è formato a giugno per Cattolica Assicurazioni (MIL:CASS). Cosa ci fa scrivere questa considerazione e perchè oggi si potrebbe continuare a puntare su questo titolo? Ricordiamo che nell’anno 2017 Warren Buffet ha comprato il titolo a un prezzo medio di 7,35.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 novembre a 4,63 in rialzo del 5,71%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,302 ed il massimo a 7,53.

Cosa attendere da ora in poi?

I grafici indicano che il rialzo potrebbe ancora continuare per molto tempo ma procediamo per gradi andando prima ad analizzare i bilanci degli ultimi anni.

Il modello del discounted cash flow calcola un fair value a 4,62 mentre le raccomandazioni degli analisti trovano consenso intorno al prezzo di 5,29. Gli utili dovrebbero crescere del 38,65% all’anno. Dividend yield intorno al 5%.

Veniamo ai grafici.

Dal mese di giugno in poi, sui time frame settimanali e mensili si sono convalidati ulteriormente dei pattern rialzisti che lasciano intravedere alle porte possibili forti direzionalità. Per dire però che il peggio sia passato c’è bisogno di una chiusura mensile superiore a 4,968. In questo caso si andrebbe a formare un pattern di esplosione rialzista con primo obiettivo a 5,54 e successivo 6,70.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 4,03 e di breve termine a 4,39. Una chiusura di questa settimana superiore ai 4,572 farebbe partire un forte rialzo verso i 4,968. Come al solito si procederà per step ma riteniamo che questo titolo darà molte soddisfazioni a chi saprà comprare e mantenere per lungo termine.