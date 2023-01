Meglio mangiare il pollo giallo o quello bianco? Ecco la risposta che non è scontata

Quando andiamo al supermercato, ci siamo mai chiesti perché ci sono polli con la pelle gialle e altri con quella bianca? Sono uguali o c’è una differenza? Se sì, quale? Ed ecco la risposta sorprendente che cambierà il nostro modo di scegliere il pollo da comprare

Ci sono cose che facciamo in automatico, senza porci troppe domande. Ad esempio, quando andiamo a comprare il pollo, quante volte ci siamo posti questo particolare problema? Ovvero, se scegliere un pollo dalla pelle bianca, piuttosto di uno con quella gialla?

Infatti, i polli non sono tutti uguali. E un colore diverso della loro pelle comporta anche differenze importanti da sapere. Ecco perché faremmo bene ad andare dal macellaio preparati su quale pollo farebbe più al caso nostro.

Sono tanti i chili di pollo che ogni anno mangiano in Italia

Il pollo è certamente uno degli alimenti preferiti dagli italiani. Fosse anche per il tradizionale petto di pollo che in tanti si fanno preparare dal macellaio. Sapete quanti chili di pollo mangiamo, in media, a testa, nel nostro Paese? Ebbene, sono 19 chili di pollo pro capite. Il che vuol dire che essendoci anche diversi vegetariani, c’è chi ne mangia molto di più. Esattamente quanto ne consumiamo di carne bovina, anche se la regina della tavola è la carne suina, con 40 chili a persona.

E, a proposito di carne, è un peccato che in pochi comprino quella ricca di ferro, che costa 3 volte meno del vitello. Che poi il pollo si adatta a tante ricette sfiziose, soprattutto veloci, che potrebbero andare bene per la famiglia. Perfetto, ma ritorniamo a monte, ovvero alla differenza tra il pollo dalla pelle gialla e quello con la pelle bianca. E saperlo, potrebbe cambiare il nostro approccio di spesa.

Ecco quali sono le differenze tra i due tipi

Meglio mangiare il pollo giallo o quello bianco, insomma? Che uno, davanti alla pelle più gialla, potrebbe anche pensare a chissà cosa ci sia dietro. Perché è giallo? Gli hanno fatto qualcosa che lo rende meno sano? Dovremmo tranquillizzarci, perché non c’è nessun mistero clamoroso dietro un colore della pelle più giallognolo.

Semplicemente, un pollo potrebbe avere pelle bianca oppure gialla in base a quello che mangia. Insomma, la grande discriminante è la loro alimentazione. Infatti, se il nostro pollo è cresciuto mangiando mais, ecco che la pelle tenderà a diventare più gialla. Differentemente, se, invece, la sua alimentazione fosse stata a base di frumento e sorgo, avrebbe una tonalità più biancastra. Anche la genetica ha la sua parte nel determinare il colore.

Meglio mangiare il pollo giallo o quello bianco? Cambia anche il gusto del nostro pollo

Se, appunto, come abbiamo visto, il colore della pelle dipende da quello che ha mangiato il pollo e non da altro, cambia però il gusto della sua carne. Infatti, un pollo dalla pelle bianca avrà un sapore più delicato e morbido rispetto a quello con pelle gialla. Che, invece, avrà un sapore più deciso dell’altro.

Insomma, per chi ama il gusto forte il pollo con la pelle gialla è l’ideale. Chi vuole una pietanza delicata dovrà optare per un pollo dalla pelle più bianca. Attenzione, quindi, a non farci ingannare da chi, magari ci vuol vendere un pollo giallo spacciandolo per “nostrano”, facendocelo pagare di più.