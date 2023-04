Quest’anno si aggiudica l’oscar del vino una storica cantina italiana, decretata la n. 1 al Mondo, grazie alla grande qualità, prezzo e forza del Brand. Scopriamo quali sono gli altri vini italiani nell’ambita classifica.

È il migliore marchio di vino al Mondo, al primo posto un’antica e famosa cantina Toscana

Non c’è dubbio che il vino italiano sia uno dei prodotti più apprezzati in tutto il Globo e lo dimostrano i numeri stratosferici legati all’esportazione. Le cifre sono davvero incredibili, nel 2022 l’export raggiunge il record di 8 miliardi di euro circa. Quelli che sembrano essere i più richiesti, fuori dai nostri confini, sono lo Chardonnay, il Barolo, Pinot Grigio, Prosecco, Chianti Classico e tanti altri. Ciò che rende un viso così speciale è la cantina e l’azienda vinicola, grazie al duro lavoro, grandi sacrifici e uno spiccato talento. Diventare un’eccellenza e ricevere dei riconoscimenti diventa non solo motivo d’orgoglio ma corona tutto il lavoro svolto per portare ai massimi livelli il proprio prodotto.

Un noto marchio italiano è il migliore marchio di vino al Mondo

Esistono diversi premi e riconoscimenti annuali che decretano i vini più eccellenti. Ogni anno il magazine Drinks International stila una classifica con i migliori marchi presenti sul mercato. A stilare l’elenco sono autorevoli e influenti personalità del settore, quindi sommelier, esperti, giornalisti, ristoratori, critici, Master of Wine. Arrivano da tutto il Mondo per votare e indicare le cantine più celebri e rispettate, in base a diversi fattori, tra cui qualità e forza dell’azienda produttrice. Nell’anno 2020 ha vinto “l’oscar del vino” la cantina Catena Zapata, con sede in Argentina, quest’anno, invece, si aggiudica il secondo posto nel podio.

Il terzo nella classifica è la cantina australiana Penfolds. Ma nella prestigiosa top 50 rientrano anche noti Brand italiani, come Sassicaia della Tenuta San Guido, Gaja, Tignanello, Planeta, Ornellaia, Frescobaldi.

Mentre, Marchesi Antinori, straordinaria azienda toscana è il migliore marchio di vino al Mondo. Con orgoglio della famiglia e dell’azienda è eletta “The World’s Most Admired Wine Brand 2023”. Già qualche anno fa i vini Antinori avevano fatto breccia in Cina, entrando nel mercato, per promuovere un prodotto italiano d’eccellenza.

Il Chianti classico

La storica cantina produce anche il Chianti classico, un vino DOCG toscano che presenta specifiche caratteristiche ed è prodotto in uno specifico territorio. Si produce con uve Sangiovese di grande qualità, almeno l’80%, ed altre uve, come il Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo, Colorino, Malvasia, Trebbiano. La gradazione alcolica base è di 12 gradi e il numero aumenta per il Riserva, realizzato con le uve migliori. L’ideale è abbinarlo a stracotti e arrosti prepararti con carni rosse o selvaggina, anche con salumi locali, fegatini e formaggi forti e decisi.