Ma che delizia unica questo piatto succulento che ci farà leccare i baffi

Se vogliamo viaggiare grazie alla cucina, ecco un piatto che ci lascerà a bocca aperta per la sua bontà unica e per il suo gusto inimitabile. Teniamoci pronti per andare in Turchia grazie a questa ricetta.

La cucina è un aspetto importante nella vita di tantissime persone. Non sono pochi coloro, infatti, che sono profondamente appassionati di quest’arte. E in tanti non perdono occasione per provare nuovi gusti, sapori inediti e piatti ricercati e ancora mai preparati. Cucinare può portare alla luce tantissime emozioni.

Può farci provare delle sensazioni uniche e può farci essere soddisfatti di ciò che abbiamo appena creato. E, proprio per questo motivo, dovremmo sempre provare nuove ricette che posano farci sognare e che mettano alla prova le nostre abilità ai fornelli.

Ecco una ricetta davvero unica assolutamente da provare per lasciare tutti i commensali più che sbalorditi

C’è chi, poi, usa la cucina anche per avvicinarsi ad altre culture e a Paesi lontani. Le ricette, infatti, possono farci viaggiare anche senza farci muovere dalla nostra casa. Questo perché ci sono dei piatti tipici per ogni luogo e per ogni nazione. E cucinarli e portarli sulla propria tavola, significa andare per un po’ di tempo nel Paese di provenienza della ricetta appena preparata. In particolare, c’è un piatto delizioso che dovremmo assolutamente provare a cucinare e che ci farà letteralmente innamorare. Stiamo parlando del Karadeniz pidesi, una vera e propria delizia per il palato che ci condurrà immediatamente nella bellissima Turchia.

Ecco tutti gli ingredienti necessari per cucinare il buonissimo Karadeniz Pidesi in poche e semplici mosse

Il Karadeniz Pidesi è un piatto tipico della tradizione turca. La forma, l’impasto e la tradizione, ricordano proprio quelli della pizza italiana. Dunque, cucinarlo sarà anche abbastanza familiare e riusciremo sicuramente a riconoscere diverse passaggi che già attuiamo con i nostri piatti. Per realizzarlo, procuriamoci i seguenti ingredienti:

900 gr di farina 00;

20 gr di sale;

2 gr di lievito di birra;

600 gr di carne macinata a piacimento;

1 cipolla;

1 aglio;

Acqua;

4 uova;

2 peperoni.

E ora vediamo come prepararla.

Ma che delizia unica questo piatto turco che ci farà letteralmente leccare i baffi

Per prima cosa, scaldiamo mezzo litro d’acqua fino a farla diventare tiepida. Versiamola poi in una ciotola e aggiungiamo i 100 gr di farina e un po’ di sale. Ora, uniamo anche il lievito di birra e iniziamo a mescolare fino a che tutti gli ingredienti non saranno perfettamente omogenei. In modo graduale, aggiungiamo poi l’olio d’oliva e continuiamo a far amalgamare tutti gli ingredienti. Mettiamo limpasto liscio su una spianatoia e lasciamo riposare per circa un’oretta. Nel mentre occupiamoci della carne. In una ciotola, versiamo il macinato insieme ai pomodori tagliati finemente, all’aglio tritato e alla cipolla tritata. Aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo. Quando sarà trascorsa l’ora di lievitazione, stendiamo il nostro panetto su una teglia dividendo il tutto in quattro parti da farcire con il macinato e i peperoni. Al di sopra, rompiamo un uovo da stendere. Mettiamo in forno per una mezz’ora circa a 230°C e la nostra ricetta sarà pronta. Perciò, possiamo dirlo. Ma che delizia unica questo piatto turco che farà innamorare tutti.