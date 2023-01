Le nostre previsioni decennali indicavano come i primi 27 mesi del decennio stesso fossero importanti, e che in questo lasso temporale c’erano elevate probabilità che si potesse formare il bottom decennale. Molti nostri indicatori predittivi hanno già convalidato questo scenario. Quali sono però i livelli che potrebbero sconfessare questa ipotesi, e cosa attendere nel breve termine?

Il 2022 è stato un anno davvero difficile per i mercati azionari. Infatti, complice lo spettro dell’inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, e poi la guerra in Ucraina, si è assistito a una discesa di oltre il 30% in alcuni casi. Negli ultimi tempi, e precisamente dopo la scadenza del setup del 17 ottobre, i prezzi si stanno portando al rialzo, e di giorno in giorno la tendenza tende a rafforzarsi. Il rialzo dei mercati è solo all’inizio? Potrebbe essere!

Un ottimo indicatore predittivo

Da uno studio delle serie storiche si evidenzia che la prima settimana di gennaio, e poi l’intero mese siano da barometro.

La prima settimana positiva, meglio tutto il mese potrebbe essere di buon auspicio per l’intero anno.

Oltre a questa previsione, noi riteniamo che l’elemento più importante per far mantenere la tendenza in corso dal mese di ottobre sia la tenuta al rialzo in chiusura di gennaio dei seguenti livelli:

Dax Future

13.765

Eurostoxx Future

3.753

Ftse Mib Future

23.355

S&P 500 Index

3.764

Il rialzo dei mercati è solo all’inizio: il toro è tornato!

Questo potrebbe essere uno scenario attendibile. Infatti, se la storia tenderà a ripetersi, il mese di ottobre potrebbe aver rappresentato un minimo pluriennale. Se questa fosse la realtà dei fatti, la migliore tecnica sarebbe quella di comprare e mantenere le posizioni in un’asset allocation che andrebbe a ricalcare il PIL mondiale.

Quali sono i livelli che per domani faranno continuare a mantenere gli swing giornalieri al rialzo?

Dax Future

14.259

Eurostoxx Future

3.885

Ftse Mib Future

24.435

S&P 500 Index

3.778.

Si continuano a non ravvisare pericoli ribassisti per il momento. Vedremo cosa accadrà da ora in poi.