Davvero goloso questo dolce senza cottura, puoi prepararlo velocemente per festeggiare l’anno nuovo

Un nuovo anno è iniziato e perché non inaugurarlo con qualcosa di buono e, soprattutto, facile e veloce da preparare? Ecco la ricetta per un dolce fresco e goloso, che non ha bisogno della cottura in forno.

Durante le feste hai pensato proprio a tutto. A come vestirti, a come allestire la tavola e addobbare la casa, a cosa preparare di gustoso, tra primi e secondi. Ma per quanto riguarda il dolce? Forse hai puntato principalmente sulla tradizione, tra pandori e panettoni, cartellate e scorze d’arancia candite. Ecco, però, la ricetta per servire ai tuoi ospiti qualcosa di diverso, per inaugurare il nuovo anno appena iniziato.

Davvero goloso questo dolce senza cottura, una deliziosa cheesecake con mascarpone e marmellata

Agli amici che vengono a trovarti il 1° gennaio puoi offrire una deliziosa cheesecake preparata con mascarpone e marmellata. Si tratta di un dolce senza cottura molto facile da realizzare e davvero buono. Se vuoi puoi anche dare al dolce una forma particolare, usando uno stampo apposito e a forma di stella. Oppure puoi usare un comune stampo tondeggiante da tortina. Ecco gli ingredienti da usare insieme alle fasi della preparazione.

Gli ingredienti da utilizzare

Per preparare la cheesecake dovrai procurarti gli ingredienti presenti in questa lista:

250 g di biscotti secchi;

75 g di burro;

2 cucchiai di latte;

250 g di mascarpone;

200 ml di panna fresca da montare;

2 fogli di colla di pesce;

60 g di zucchero a velo;

200 g di marmellata di fragole.

Tutti i passaggi della ricetta

Per iniziare, prepara la base della cheesecake impastando i biscotti con il burro. Dovrai ridurre i primi in poltiglia e mescolarli al burro caldo fuso. Li verserai quindi nel tuo stampo per la tortina e livellerai questa base con il dorso di un cucchiaio. Metterai quindi la base a riposo in frigo e, nel mentre, preparerai la crema al mascarpone. Dovrai mettere quest’ultimo in una ciotola insieme allo zucchero a velo e mescolare con un cucchiaio.

Farai quindi ammollare in acqua la gelatina per 10 minuti e, trascorso il tempo, la scioglierai nel latte. Aggiungerai dunque il preparato a quello del mascarpone, mescolando. In ultimo addizionerai la panna montata. Questa dovrà essere montata a neve ferma. Ora mescolerai tutto con una spatola. Il risultato sarà una crema particolarmente vellutata. Potrai ora togliere dal frigo lo stampo con la base e aggiungervi sopra la crema. Livella la superficie e spalma sopra la marmellata. Rimetti in frigo per 3 ore. Sarà davvero goloso questo dolce senza cottura!