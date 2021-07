I capelli intrisi di salsedine e asciugati al sole possono essere davvero belli, ma l’esposizione prolungata a raggi UV e acqua di mare può danneggiarli. Per questo, l’estate è bene proteggerli adeguatamente proprio come facciamo con la nostra pelle. Se la pelle ha bisogno di una crema protettiva, infatti, lo stesso vale per il cuoio capelluto. I rischi principali sono quelli di secchezza del capello e di ustioni del cuoio (tra le più fastidiose in assoluto). Per scongiurare queste eventualità esistono vari rimedi naturali. I più conosciuti sono l’olio di Argan o di rosa, oppure il latte di aloe vera. Ma una soluzione davvero eccezionale è la polpa di avocado. E quindi per proteggere i capelli dal sole e dal mare niente è meglio di questo frutto e delle sue qualità nutritive.

Avocado per i capelli: una soluzione tanto insolita quanto efficace

Grazie alla sua ricchezza nutritiva, l’avocado è un toccasana non solo per il nostro organismo ma anche per i nostri capelli. L’azione combinata di vitamine, grassi buoni e minerali rende la sua polpa un eccellente crema idratante e nutriente. L’avocado protegge dalle fonti di calore e rivitalizza il capello. Inoltre, contrasta l’aggressività dei prodotti chimici, quali shampoo e balsamo, che usiamo quotidianamente e spesso in modo troppo abbondante.

Per sfruttare pienamente le qualità di questo frutto dobbiamo solo preparare una crema per capelli fatta in casa, di semplice ed economica realizzazione.

Per preparare la nostra crema per capelli fatta in casa a base di avocado ci serve solo un avocado maturo e una fialetta di vitamina E. Quest’ultima è di facile reperimento in ogni farmacia. Ricaviamo la polpa dall’avocado e uniamo la fialetta di vitamina E. Mescoliamo per ammorbidire ed amalgamare il tutto. Per un risultato ottimale, applichiamo la crema sui capelli umidi, andando dalla radice alla punta. Lasciamola agire per una ventina di minuti e poi risciacquiamo copiosamente. Possiamo ripetere il trattamento per 3 volte in una settimana.

