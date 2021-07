L’elisir di lunga vita è chiaramente una chimera ma una vita serena e colma di benessere fisico è possibile. Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno descritto quali siano le regole da seguire per assicurarsi notevoli benefici al nostro organismo. Ovvero esercizio fisico, alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano sono le prerogative di una vita longeva.

Tuttavia, in maniera inevitabile, con l’avanzare dell’età si inizia ad avvertire un rallentamento delle proprie abilità celebrali. Ad esempio la memoria si indebolisce, non si mettono subito a fuoco determinate situazioni, insomma si perde lentamente la prontezza dei 20 anni. Ma se si assume un particolare atteggiamento con noi stessi e con la vita, questo processo può subire esso stesso un rallentamento.

Infatti, lunga vita al cervello con queste abitudini che fanno rimanere giovani a lungo. Quest’oggi i nostri consulenti descriveranno delle abitudini comportamentali che, se seguite, ci consentiranno di sentirci giovani e svelti.

Sicuramente sarà accaduto almeno una volta di incontrare per strada un vecchio amico e di aver pensato che per lui il tempo non sia passato. O magari l’esatto contrario. Ebbene, non esiste un elisir di lunga vita ma, secondo numerosi studi, atteggiamenti mentali e abitudini che aiutano a mantenere la mente fresca e giovane. L’attività percettiva è condizionata da ciò che accade all’esterno e rimane giovane se si è alla ricerca di cose positive e di pensieri positivi.

Pertanto prima di tutto è importante non chiudersi in sé stessi e mantenere vive le relazioni con gli altri. Seguire controlli medici, infatti chi ha 60 anni deve fare questi controlli per una vita longeva e felice. Allenare la mente con cruciverba, letture, lo studio di una lingua straniera, mantenere viva la curiosità per le cose. Viaggiare, creare cose nuove, come ad esempio una ricetta nuova. Non avere paura, pensare positivamente e tenere allenato il corpo, anche con una passeggiata giornaliera.

