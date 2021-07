La cucina è la nostra grande passione. Amiamo cucinare ma adoriamo anche assaporare piatti nuovi e gustosi.

Un piatto di pasta mette d’accordo tutti e le polpette ricordano sempre quelle della nonna.

Ma sappiamo come servirle al meglio? O dovremo limitarci a farle col sugo?

Grazie a questo articolo scopriremo una ricetta unica e gustosa che esalterà al meglio il nostro piatto.

Pochi conoscono il trucchetto della nonna per polpette ancora più gustose e leggere

Quando siamo a corto d’idee possiamo proporre ai nostri ospiti qualche grande classico.

La maggior parte di noi preparerà un piatto di pasta senza pensare che potremo stupire di più con delle polpette.

Non pensiamo alle classiche polpette al sugo. Ottime da servire anche come guarnizione di un piatto di spaghetti, ma ormai quasi scontate.

In pochi conoscono il trucchetto della nonna per polpette ancora più gustose e leggere. Ci basterà fare le polpette in agrodolce.

Inizieremo facendo rosolare delle cipolle bianche. Quando le cipolle inizieranno ad essere dorate, andremo ad aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e un po’ di aceto. Infine, un cucchiaio di zucchero.

Questo andrà a caramellare le nostre cipolle e potremo poi aggiungere le nostre polpette.

Una volta cotte per bene, ci basterà servire le nostre polpette insieme alla gustosa salsina che si sarà creata.

I nostri ospiti resteranno incantati da questo piatto tanto semplice quanto gustoso. Ci chiederanno subito il bis.

Come fare le polpette

Se non vogliamo acquistare le polpette dal macellaio, potremmo farle da noi.

Compriamo 500 grammi di carne macinata e mescoliamola con formaggio grattugiato e pane vecchio tritato.

A questo punto aggiungeremo due uova e un pizzico di sale e pepe. Poi, potremo impastare il tutto.

Quando l’impasto sarà omogeneo lo lasceremo riposare in frigo per 20 minuti. Dopo di che potremo iniziare a fare le nostre polpette.

Aiutiamoci con i palmi delle nostre mani per dare la forma alle polpette. Ci basterà bagnare leggermente le nostre mani per formare più facilmente le polpette.

Ricordiamoci di farle di una giusta grandezza, così sarà più facile cuocerle.

Con un tocco di tradizione riusciremo a creare un piatto nuovo e saporito di cui tutti ci chiederanno la ricetta.

