Secondo lo zodiaco la posizione dei pianeti influenza fortemente la vita di tutti noi. Ebbene in questi ultimi giorni del mese di maggio Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Toro. Per questo i segni di terra godranno di momenti magici e passionali. Ma non per tutti il sole splenderà su queste giornate.

Scorpione e Bilancia

Infatti si prevede un lunedì nero per lo Scorpione e la Bilancia. Purtroppo Venere in opposizione farà sentire i nati fra ottobre e novembre costantemente minacciati. Questo renderà gli Scorpione aggressivi ed intrattabili. Sarà davvero complicato comunicare con i nati sotto questo segno. Non si può dire che vada meglio per i Bilancia. Per questi infatti è Marte che nel segno dell’Ariete annulla totalmente l’autostima dei nati a cavallo fra settembre ed ottobre. Questo è il pianeta “impetuoso” dello zodiaco, infatti viene chiamato “Pianeta Rosso”. Marte rappresenta l’energia, la passione e la determinazione. Sin dai tempi antichi è il pianeta della “guerra”. In questo periodo dunque gli Ariete sono agitati da una tempesta interiore che toglie equilibrio e consapevolezza. L’unica cosa da fare è “aspettare che passi” senza farsi coinvolgere eccessivamente dai pensieri negativi.

Lunedì nero per lo Scorpione e la Bilancia mentre inizio settimana a 5 stelle per questi altri 3 segni zodiacali

Così come la posizione di Marte crea problemi alle Bilance di contro dalla posizione degli astri trarranno grossi benefici gli Ariete. Ebbene, saranno giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza per coloro che hanno visto la luce fra marzo ed aprile. Grandi successi anche nel lavoro. Infine potrebbe arrivare un colpo di fortuna come una vincita di denaro inaspettata.

Anche i Vergine vivono un momento di armonia interiore e di serenità grazie all’approdo di Venere nel proprio segno. Sembra che infatti i nati sul finir dell’estate riescano in questo periodo a trovare, e soprattutto sfruttare al meglio, l’aspetto positivo di qualsiasi situazione.

Infine particolarmente importante risulta la posizione della Luna. Questa infatti entra nel segno dei gemelli e dona una spinta di entusiasmo a coloro che festeggiano il compleanno in questi giorni. Dunque sarà bene sfruttare al meglio la grande energia positiva che viene dall’unione della Luna nuova con Saturno e Giove in posizione favorevole. Via libera a festeggiamenti all’insegna del divertimento con gli amici, i parenti ed il partner.

