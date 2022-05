Attenzione sono questi i punti del corpo migliori per farsi un tatuaggio che non si sforma e non sbiadisce

I tatuaggi sono ormai completamente sdoganati anche in Italia e sono tanti gli italiani, sia giovani che meno giovani, che stanno prendendo in considerazione l’idea di fare un tatuaggio. Dopo l’agonizzante scelta del soggetto, delle dimensioni e dello stile con cui realizzare il tatuaggio, rimane un grande dilemma: in quale punto del corpo farlo? La scelta ideale deve soddisfare alcune condizioni. Vogliamo che il nostro tatuaggio resti come nuovo per molto tempo, con le linee ben definite, nitide e il colore intenso. Inoltre, non vogliamo assolutamente che con il tempo il tatuaggio vada a sformarsi o rovinarsi.

Ma quali sono i punti del corpo che soddisfano questi criteri? Vediamo dove è meglio farsi un tatuaggio, e quali punti del corpo sarebbe invece meglio evitare.

Evitiamo mani, piedi, pancia e pieghe della pelle

Per prima cosa, esaminiamo quali punti sarebbe meglio evitare. Se vogliamo che il nostro tatuaggio resti nitido a lungo, dovremmo evitare i punti troppo esposti al sole, oppure in cui i vestiti sfregano contro la pelle o le pieghe della pelle. Questo perché l’inchiostro esposto al sole tende a sbiadire, mentre un tatuaggio su cui i vestiti sfregano spesso si può “consumare”. Attenzione anche alle pieghe della pelle, come il polso o l’interno del gomito, perché qui i tatuaggi potrebbero sformarsi, e ai punti dove un eventuale cambiamento di peso potrebbe sformare il tatuaggio, come la pancia.

Ma allora in quali punti del corpo sarebbe meglio farsi un tatuaggio? Semplice: scegliamo punti protetti dal sole e dove i vestiti non sfregano eccessivamente contro la pelle. Molti tatuatori suggeriscono ad esempio la clavicola, dove la pelle non si sformerà, oppure l’interno dell’avambraccio, un posto generalmente protetto dal sole. Se preferiamo qualcosa di più discreto, possiamo puntare invece sulla parte bassa della schiena, vicino alla colonna vertebrale. Se proprio vogliamo fare un tatuaggio sulle mani, invece, dovremmo preferire lo spazio tra le dita, che è più protetto dal sole.

Come far durare i tatuaggi più a lungo

Attenzione sono questi i punti del corpo dove dovremmo fare un tatuaggio. Ma come prendercene cura? Per salvaguardare il nostro tatuaggio per molti anni a venire dobbiamo applicare alcune semplici regole. Prima di tutto dovremmo esporlo al sole il meno possibile. Ricordiamoci di applicare sempre la crema solare per proteggere l’inchiostro e la pelle, senza dimenticare di applicarla nelle parti del corpo più delicate. Inoltre, dovremmo applicare regolarmente della crema idratante, per mantenere la pelle elastica.

