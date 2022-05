L’estate si sta ormai avvicinando e in molti hanno cominciato a riporre nell’armadio anche l’abbigliamento primaverile. Specialmente in alcune zone di Italia, infatti, sembra essere scoppiato il grande caldo che potrebbe accompagnarci per i prossimi mesi. Tra i capi più gettonati per questa stagione estiva troviamo, tra le più giovani, i jeans strappati ma non solo. Chi predilige uno stile più ordinato, poi, potrà scegliere comodi bermuda in cotone o in lino da abbinare in mille modi diversi.

Tra i capi d’abbigliamento che fanno subito estate, poi, troviamo le canotte colorate, nere o bianche. Non si sta scrivendo della classica canottiera della salute che in molti utilizzano durante il periodo invernale. Neppure si tratta della canotta indossata da Ryan Atwood in una delle prime puntate della famosa serie televisiva The O.C. La canotta bianca a coste o liscia può diventare la protagonista dell’outfit e può essere abbinata in decine di modi diversi anche superati gli anta. Un capo versatile che non può stufare e che salverà la vita a molte il giorno e la sera.

Di gran moda per l’estate questo economico capo fresco e giovanile è perfetto indossato con gonne e jeans anche a 60 anni

La canotta bianca potrà essere indossata in modo più casual e sportivo durante il giorno o elegante per il lavoro o la sera. Ottimo l’abbinamento tra canotta bianca e un paio di mom jeans a vita alta. In alternativa sarà perfetta, per il lavoro, indossata insieme ad un paio di pantaloni palazzo, magari in lino beige. Un accostamento di colore che non stufa mai, poi, lo ritroviamo con canotta bianca e jeans o pantaloni neri. Per coprire le spalle, se l’occasione lo richiede, si potrà indossare una camicia di lino colorata, beige o nera. Per occasioni più formali, invece, perfetto un classico blazer.

Fino ad ora si è trattato di abbinamenti tra canotta e pantaloni, ricordiamo che sarà perfetta anche con una gonna sia lunga che corta. L’abbinamento con una minigonna in jeans sarà molto anni ’90 e giovanile. Come calzature si potranno indossare sia le sneakers che le ballerine o un paio di sandali tipo Birkenstock. Per quanto riguarda gli accessori, invece, ottime mini borse o borse gialle o super colorate.

Dove comprare

Le canotte bianche sono di gran moda per l’estate e sono capi di abbigliamento poco costosi che si possono trovare tranquillamente nei negozi del fast fashion. Il prezzo varierà a seconda del materiale e, ovviamente del brand. Benetton la propone a circa 13 euro con spalline colorate, in alternativa da Tezenis circa 9 euro. Zara propone dei corsetti bianchi e in diversi colori a circa 26 euro. Per qualcosa di meno elaborato, sempre da Zara, si potrà acquistare una classica canotta bianca a meno di 5 euro.

