Quest’anno è stato un periodo molto nutrito di eventi astrologici. Infatti fra aprile e maggio ci sono state delle eclissi in particolare sull’asse fra Toro e Scorpione che hanno portato tanti cambiamenti nelle vite di diverse persone. Questi cicli di lunazione continuano e si verificano naturalmente ogni mese, però ce ne sono alcuni che hanno più rilevanza di altri. Questo è quello che succede il 13 luglio verso le 8 di sera italiane quando si verifica un plenilunio molto potente. Infatti la prima Luna piena d’estate è una delle più importanti dell’anno e porta ottime notizie e un messaggio a questi segni zodiacali.

Il segno del Capricorno e il significato del suo plenilunio

Nel momento attuale si sta per verificare una opposizione fra il Sole, attualmente in Cancro, e la luna nel segno del Capricorno. Si tratta di segni opposti che esprimono due diverse qualità della genitorialità, il materno e il paterno nel senso più classico del termine. Quindi si trova l’accudimento e la tenerezza contro la norma e il senso di responsabilità. Il focus quindi in questo momento è sui propri figli e i propri progetti che devono essere trattati con entrambe queste qualità. Per scoprire che cosa ha in serbo per noi questo fenomeno è necessario guardare il 21esimo grado di entrambi i segni all’interno del nostro personale tema natale. Le case in cui questi cadono e i pianeti a cui sono vicini rappresentano le aree in cui affermare una maggiore indipendenza.

La prima Luna piena d’estate è una delle più importanti e porta ricchezza e fortuna a questi segni

Però in linea generale le persone più toccate sono quelle che hanno il Sole, la Luna o forti valori nei due segni appena citati. In questo caso infatti si tratta di avere coraggio nel proporre i propri progetti e allo stesso tempo trovare gli alleati più consoni per portarli alla luce. Solo in questo modo infatti si può riuscire ad ottenere una indipendenza economica e a portare a galla la propria creatività, avendo fortuna in campo lavorativo e più prettamente personale. Come il segno del Capricorno consiglia, infatti, solo il duro lavoro e l’impegno possono portare a dei risultati veramente solidi e duraturi.

