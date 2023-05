L’ultimo look di Kendall Jenner è da favola e costa una fortuna: ecco come copiarlo

Kendall Jenner è stata recentemente paparazzata con un look da capogiro. Sia per la sua bellezza sia per il suo prezzo. Un look semplice che possiamo copiare usando indumenti molto più economici però.

Siamo soliti rubare i look alle nostre star preferite. Salviamo gli outfit sul nostro telefono e abbiamo intere bacheche digitali su come vestirci in determinate occasioni. Partiamo da quelle più casual fino ad arrivare a quelle più eleganti. Spesso però il look che vogliamo ricreare non è proprio lo stesso indossato dalla celebrità. Questo perché a volte indossando capi molto costosi che non tutti si possono permettere. Ma ovviamente questo non significa che possiamo copiare il look e adattarlo al nostro budget.

Kendall Jenner fa impazzire tutti

I look di Kendall Jenner, nota modella americana, fanno veramente impazzire tutti. Da quelli più provocanti, magari indossati in occasioni speciali, fino a quelli più casual che usa per andare in strada. Ha fatto molto clamore il look ad esempio che ha indossato per l’after party del MET Gala. Un vestito che praticamente non lasciava nulla all’immaginazione. Ma fortunatamente non va sempre in giro mise poco indossabili dalle persone normali. E qualche giorno fa ci ha stupito con un look da capogiro.

L’ultimo look di Kendall Jenner

La modella e star ha indossato un look che è una vera illusione ottica. Un paio di pantaloni di pelle che sembravano jeans, abbinati a una camicia oxford anch’essa di pelle. Un look casual, ma il prezzo no. I pantaloni scelti infatti sono di Bottega Veneta e costano ben 6.800 dollari. La Jenner ha abbinato i pantaloni e la camicia in pelle, simile a quella che ha indossato Kate Moss durante la sfilata, a una canottiera bianca e a un paio di sneakers bianche.

Un look quindi veramente costoso che però possiamo tranquillamente ricopiare. Infatti tutti noi abbiamo a casa un paio di jeans chiari, ancora meglio se sono in pelle effetto denim. Per quanto riguarda poi la camicia anche in questo caso ce ne sono diverse in commercio che possiamo acquistare.

Oppure possiamo già averla nell’armadio. La camicia di Kendall non era chiusa, infatti sono indossava una canottiera top di colore bianco. E per concludere la Jenner ha indossato ai piedi delle Adidas Gazelle, scarpe che stanno tornando di gran moda e che hanno un prezzo molto accessibile, al contrario del pantalone Bottega Veneta. Ed ecco l’ultimo look di Kendall Jenner super griffato.