Il completo rosso di Pedro Pascal al Met Gala 2023 da copiare questa primavera

Amatissimo dalle donne, Pedro Pascal sul tappetto rosso del Met Gala ha sfoggiato un look che sarà la vera tendenza della prossima estate 2023 tutto da copiare.

Ieri notte si è tenuto il Met Gala, evento super atteso della moda che celebra l’apertura della mostra “Karl Lagerfeld: A line of Beauty” a New York. Come ogni anno, la serata d’inaugurazione ha un tema che i vari invitati devono rispettare. Ovviamente quest’anno era di porre omaggio allo stilista scomparso nel 2019.

Tantissimi sono stati i look indossati e molti venivano proprio dall’archivio storico dei brand per cui Karl ha lavorato tra cui Chanel e Fendi. Star come Penelope Cruz, Kristen Stewart e Nicole Kidman infatti non hanno saputo dire di no a uno Chanel vintage. Altri invece hanno optato per rielaborare i disegni di Karl. E quindi maison come Valentino, Thom Browne, Balmain e Versace si sono messe all’opera per creare degli abiti unici che onorassero il creativo.

Il completo rosso di Pedro Pascal

Non solo abiti femminili, ma anche moda uomo. Infatti sono tantissimi gli attori e cantanti che hanno calcato il red carpet. Da Maluma a Manu Rios, l’uomo sceglie il completo. Ma c’è chi esce dall’ordinario e sfoggia look da vero modaiolo. Parliamo di Pedro Pascal, che potrebbe essere tra i protagonisti de “Il Gladiatore 2”, il sequel più atteso del capolavoro di Ridley Scott. L’attore cileno, sex symbol del momento, ha sfoggiato un completo custom-made rosso e nero di Valentino. L’attore vestiva una camicia rosso fiammante con cravatta e short neri, tutto sormontato da un cappotto oversize. A completare il look degli anfibi di pelle lucida da cui emergono dei calzini scuri corti.

Copiamo il look

L’attore attualmente amatissimo dalle donne ha sfoggiato un look veramente interessante che si può tranquillamente copiare per la prossima stagione calda. Ovviamente senza indossare il cappotto. Ma camicia rossa e bermuda nero saranno sicuramente di gran tendenza per la prossima primavera e per l’estate.

Il rosso infatti è il colore della prossima stagione sia per uomo sia per donna. E se la donna può indossare un abito lungo rosso, l’uomo può optare per la camicia. Anche bermuda rosso? Assolutamente no, e quindi spezziamo con un pantalone nero classico perfetto per la sera se vogliamo goderci qualche momento unico in riva al mare. Ecco allora il completo rosso di Pedro Pascal al Met Gala 2023 tutto da copiare.