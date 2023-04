Camicia casual ma di classe come quella scelta da Kate Moss

Addio camicia bianca o floreale, per la prossima primavera quella must-have è sicuramente quella indossata da Kate Moss in un mega evento. La top model ha indossato il capo abbinandolo a una canottiera bianca e a un jeans largo per un look super casual, non casuale, ma certamente di classe.

È arrivato il momento di rispolverare un vecchio capo dall’armadio perché sarà la tendenza della primavera estate 2023. Un vêtement che sicuramente abbiamo in casa o che comunque i nostri nonni o genitori hanno. E quindi non ci sono scuse per non indossarlo.

Perfetta sempre

Un capo d’abbigliamento perfetto per le giornate di lavoro, per un look un pochino più casual, ma che se abbinato nel modo corretto stravolgerà il nostro styling. Lo possiamo infatti abbinare veramente quasi con tutto. La camicia la possiamo indossare su pelle oppure possiamo usarla on top, magari per quelle giornate un pochino più fredde. Ma nulla ci vieta di indossarla aperta e un pochino sbarazzina sopra a t-shirt, crop top o canottiere.

Ovviamente quella must della stagione è una e, da quando l’ha indossata Kate Moss, si è trasformata nell’indumento to have della primavera.

Camicia casual ma di classe

La camicia in questione è solamente una e possiamo scordarci la solita bianca, a fiori o con stampe particolari. Infatti quella che andrà di moda è la chemise de bûcheron, ovvero la camicia da boscaiolo. Un capo usato molto dagli uomini, che adesso sta invadendo anche il guardaroba femminile.

Una particolare attenzione ha avuto quella che Kate Moss ha indossato durante la sfilata di Bottega Veneta. Una camicia da boscaiolo in pelle effetto flanella. Un prodotto made in Italy veramente superbo e dal know-how unico.

La camicia in pelle effetto flanella può essere molto costosa, ma non dobbiamo rinunciare al capo perché in commercio ci sono moltissime varianti che non sono realizzate in pelle. Possiamo trovare infatti dei materiali misti come cotone e lana, lana e cashmere e altro ancora.

Una chemise perfetta per questa stagione di mezzo perché se indossata sopra un altro capo può essere usata come cappotto leggero oppure anche come capo di mezzo. Ovvero t-shirt, camicia e sopra un bomber o il soprabito. Il look poi possiamo chiuderlo con la it bag del momento, ovvero la sac Chanel 22. Ed ecco che abbiamo la nostra camicia casual ma di classe.