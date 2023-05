Profumo di pulito e pavimenti lucidi e splendenti: ecco cosa usare spendendo poco e senza inquinare

Rientrare a casa ed essere accolti da un profumo inebriante di pulito ci dona subito una sensazione confortevole. Con il tempo quella particolare fragranza diventa sinonimo di aria di casa.

È possibile profumare le nostre stanze mentre puliamo il pavimento? La risposta è sì e in più possiamo utilizzare prodotti a basso impatto ambientale con alta resa che ci permettono di risparmiare molto.

Profumo di pulito e pavimenti lucidi e splendenti: usiamo gli oli essenziali

Molti prodotti per lavare i pavimenti sono a base di oli essenziali ma allora perché non utilizzarli direttamente. Per prima cosa meglio scegliere prodotti con certificazione Ecocert. Gli oli essenziali non contengono tensioattivi o conservanti nocivi e tossici. Ci sono alcuni oli essenziali che si possono usare per pulire il pavimento. Ecco una breve guida a seconda del risultato che vogliamo ottenere.

Come preparare un disinfettante naturale per pavimenti

L’olio essenziale per eccellenza è il tea tree che vanta anche virtù antimicrobiche e antimicotiche. Per pulire e igienizzare i pavimenti possiamo preparare una soluzione di acqua tiepida (circa mezzo litro), due cucchiai di bicarbonato di sodio e 20 gocce di tea tree oil.

L’olio essenziale di rosmarino è un ottimo sgrassatore per le superfici ed i pavimenti più esposti a grasso ed unto. Possiamo unirvi ad esempio anche l’olio essenziale di bergamotto per mix di profumi davvero irresistibile. L’olio di bergamotto ha potere battericida. Meno conosciuto ma ugualmente efficace antisettico è l’olio essenziale di benzoino. Ha un profumo balsamico e con una nota di vaniglia. Deriva dalla pianta Sitrax benzoin che è originaria del Sud-Est asiatico. Se ne utilizza la resina che sgorga dalla grigia corteccia. In erboristeria e naturopatia, ad esempio, l’olio essenziale di benzoino viene utilizzato per gli Herpes e gli eczemi. Per pulire i pavimenti possiamo diluire 15 gocce in mezzo litro di acqua.

Freschezza e pulizia per il pavimento del bagno

L’olio essenziale di eucalipto è l’ideale per lavare i pavimenti del bagno. Possiamo utilizzare questa ricetta per creare un detergente igienizzante e profumato. Procuriamoci del sapone liquido nero, si trova solitamente ad un prezzo di 10 € al litro ma ne basta veramente pochissimo. Prepariamo un secchio con 5 litri di acqua tiepida e aggiungiamo 2 cucchiai di sapone nero, 4 cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale di eucalipto. Se quest’ultimo non fosse di nostro gradimento possiamo sostituirlo con l’olio essenziale di arancio dolce che vanta anche un potere rilassante.

Non tutti gli oli essenziali sono adatti

Alcuni oli essenziali possono creare macchie e quindi occorre badare bene al tipo che scegliamo. Ad esempio l’olio essenziale di Gelsomino ha un colore giallastro e se messo in un diffusore può esser molto utile perché rasserena la mente e rafforza la volontà. Meglio non utilizzarlo per le pulizie, però, perché i pigmenti che contiene potrebbero macchiare. Lo stesso vale per l’olio essenziale di tanaceto annuale, di vetiver o di patchouli. Prestiamo quindi sempre attenzione alle indicazioni in etichetta. Per avere profumo di pulito e pavimenti lucidi e splendenti basterà quindi preparare delle soluzioni con oli essenziali e altri ingredienti naturali come bicarbonato e sapone nero.