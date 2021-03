Netflix è una piattaforma di streaming notoriamente conosciuta per la vasta offerta di serie tv disponibili. Ce ne sono proprio per tutti i gusti, i generi spaziano dalla fantascienza al thriller, dal crime alle commedie romantiche e via discorrendo. Gli amanti del comedy non possono assolutamente permettersi di perdere l’ultima stagione di questa famosissima serie TV comedy che è finalmente disponibile su Netflix da questo mese.

La trama

La famosissima e divertentissima serie tv in questione è Modern Family. Si tratta di una serie tv statunitense che, attraverso la tecnica del “falso documentario”, narra le vicende di una famiglia allargata non proprio tradizionale. Infatti, i protagonisti di tali vicende che vengono presentati sin dall’inizio della serie sono i componenti di 3 nuclei familiari legati tra loro. Nel primo nucleo troviamo Jay, americano doc di circa 60 anni, la sua bella e giovane seconda moglie colombiana ed il figlio di lei. La seconda famiglia è composta da Claire, figlia di Jay, il marito e i loro 3 figli. Infine, c’è Mitchell, anch’esso figlio di Jay, insieme al marito e alla loro figlia adottiva.

Chi non l’avesse ancora vista, dalla sola descrizione dei personaggi può già intuire la comicità della serie in questione. Invece, la leggerezza, ma allo stesso tempo l’importanza, con la quale vengono affrontate certe tematiche delicate si possono apprezzare solo seguendo questa meravigliosa serie.

Quando è prevista l’uscita

Finalmente da marzo 2021, al già ricchissimo catalogo di Netflix si aggiunge l’undicesima e ultima stagione di Modern Family. Gli episodi di questa ultima stagione non sono però una prima visione assoluta in Italia. Infatti, erano già stati trasmessi per la prima volta in Italia sul canale Fox di Sky nel maggio 2020. Si tratta comunque di una bella notizia per i fans di Modern Family abbonati a Netflix. L’ultima stagione di questa famosissima serie TV comedy è finalmente disponibile su Netflix da questo mese.

Approfondimento

