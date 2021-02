A volte ci sentiamo tristi, e vogliamo trovare qualche modo per rimediare. Non è semplice, ma ci sono vari metodi. Dal fare esercizio, al meditare, all’ascoltare canzoni tristi (già, le canzoni tristi sono una soluzione).

Oppure, vogliamo guardare un film o una serie. Spesso, cerchiamo di vedere qualcosa di simpatico. Ciascuno ha qualche serie preferita che lo tira sempre su, ma ce n’è una che ha ricevuto persino la conferma degli studiosi. Uno psicologo dice che questa serie su Netflix ci rende più allegri.

La storica serie

Stiamo parlando di una mitica serie degli anni ‘90 che molti di noi conosceranno. Si tratta di Friends, il leggendario fenomeno di culto che ha cambiato la televisione. Per chi non la conosce, è semplicemente la storia di sei amici ventenni che vivono a New York, e che vivono mille peripezie nella loro vita di tutti i giorni. Tra i protagonisti troviamo anche Jennifer Aniston, attrice che ormai tutti conoscono ma che ai tempi era praticamente sconosciuta. È stata proprio Friends a lanciare la sua carriera.

Poiché si tratta di una sitcom, il tono della serie è sempre molto gioioso e simpatico. Per questo, è ragionevole pensare che possa fare bene quando si è giù. Ma adesso è anche uno psicologo a confermarlo.

La scienza

Secondo un noto psicologo inglese, infatti, Friends ha le potenzialità di ridurre sensibilmente ansia e tristezza. È una serie che in meno di mezz’ora propone un problema, e lo risolve in maniera simpatica. Tutte le cose che capitano ai protagonisti sono trattate in maniera leggera, e ciascuna puntata permette di avere un po’ di spensieratezza.

Ovviamente, poi è lo stesso psicologo a metterci in guardia. Come per tutte le cose, non bisogna esagerare, e mettersi a guardare ininterrottamente molte puntate può essere straniante. Però vederne due o tre al giorno non è male, e permette di andare avanti con la vita in maniera più ottimista.

Ora, persino uno psicologo dice che questa serie su Netflix ci rende più allegri. Bastano un paio di click e ci possiamo tuffare in un mondo di spensieratezza e simpatia. E per fortuna, è anche una serie di grande qualità, quindi è davvero consigliata a tutti.