Se ne sta andando anche giugno e gli appassionati dell’oroscopo sono già in fibrillazione per il prossimo luglio. Mese centrale dell’estate, solitamente il più caldo e quello che potrebbe segnare anche per lo zodiaco dei passaggi fondamentali. Siamo entrati ormai nella seconda parte dell’anno e adesso, più che le sorprese, ci aspettano le conferme. Ovviamente sappiamo bene come le stelle cambino ogni settimana, ma i grandi protagonisti come l’Ariete o il Toro, lo saranno tutto l’anno. Tornando a noi, ci occuperemo oggi di quattro segni, proprio tra conferme e notizie dell’ultim’ora. Per chi è beatamente al mare, magari in qualche splendida località italiana, sotto l’ombrellone non può mancare il nostro oroscopo.

Un segno in forma straordinaria e l’altro alla ricerca di se stesso

I nostri Lettori del segno dell’Ariete saranno sicuramente felici di vedersi ancora una volta protagonisti. Ma in questo caso non parleremo di soldi e fortuna, ma di forma fisica e psicologica. L’estate porterà sì il relax tanto meritato per tutti i nati sotto questo segno, ma anche una grandissima forma fisica. Circondato dagli affetti sinceri dei propri cari, l’Ariete è consapevole di poter arrivare a ogni obiettivo prefissato.

Chi invece potrebbe passare davvero un luglio abbastanza problematico è l’Acquario. L’amore è nel caos e la situazione lavorativa abbastanza ingarbugliata. Sono tantissime le nubi all’orizzonte, tanto che gli Acquari più audaci potrebbero addirittura scommettere su qualcosa di nuovo. In un momento in cui potrebbe girare davvero tutto storto, prendere il toro per le corna potrebbe essere l’idea giusta. A fine mese dovrebbero comunque tornare le stelle in un cielo più sereno.

Luglio nel panico per l’Acquario mentre l’Ariete è in forma strepitosa e una valanga di denaro potrebbe travolgere questi 2 segni super fortunati

La Bilancia vivrà una prima parte di luglio assolutamente tranquilla, che, magari coincide anche con le ferie estive. Attenzione che dal 16 in poi Mercurio potrebbe portare l’occasione d’oro dei prossimi mesi. È il lavoro il campo sotto osservazione. Potrebbe arrivare addirittura una proposta di trasferimento con benefit e Bonus imperdibili. Il famoso treno che passa una sola volta nella vita.

Il re di fuoco

Luglio nel panico per l’Acquario mentre l’Ariete strabilierà per l’energia e il Leone sarà il più coccolato da Venere e Giove. Potere seduttivo al top e una strabiliante energia amorosa per il Leone, sia single che accasato. Ma dal 20 in poi ecco che la fortuna si allinea a questo segno, con l’impulso di Giove, che potrebbe portare denaro fresco e inaspettato. Per coloro che non hanno ancora fatto le ferie, potrebbe essere finalmente l’anno dorato.

