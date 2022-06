Sabbia e sole rovinano i nostri capelli rendendoli secchi e crespi ma ecco alcuni rimedi semplici ed efficaci per l’estate

Arrivano le vacanze, accompagnate da simpatiche scampagnate al mare. Sole, sabbia e salsedine, però, sono davvero nemici dei nostri capelli. A fine estate ci troviamo facilmente con capelli secchi e sfibrati. In alcuni casi addirittura crespi e opachi. Con delle buone abitudini, però, possiamo facilmente sconfiggere questo fastidioso problema.

Proteggere i capelli può sembrare quasi impossibile, ma servono solo dei piccoli accorgimenti. I nostri capelli torneranno belli, morbidi e lucenti in pochissimo tempo se sappiamo come curarli. Anche la prevenzione è importante ed ecco 7 buone abitudini per salvare i capelli da sole e mare.

Prepariamoli alle giornate di sole

Per prima cosa prepariamo i capelli all’esposizione prolungata al sole. Sabbia e sole rovinano i nostri capelli, ma possiamo prevenire qualche problematica. Evitiamo quindi di tingere, decolorare o utilizzare troppo il calore. In particolare se si tratta della piastra, cerchiamo di evitarla. Possiamo anche assumere integratori e vitamine per i capelli, in modo da renderli più forti per la bella stagione. Anche una buona idratazione e alimentazione ci può aiutare dall’interno.

Cerchiamo di proteggere la testa con cappelli e foulard quando possibile. Preferiamo cappelli di paglia, che favoriscono la traspirazione. L’esposizione prolungata ai raggi solari potrebbe danneggiare non solo i capelli, ma proprio le radici. Evitiamo il più possibile, quindi, la luce diretta del sole.

Applichiamo sempre delle protezioni, esattamente come facciamo per la nostra pelle. Gli oli protettivi, infatti, sono utilissimi per proteggere i nostri capelli. Soprattutto per quanto riguarda cloro e salsedine, che compiono i danni maggiori. L’olio, infatti, crea una barriera protettiva sul capello, difendendolo. In particolare, gli oli migliori sono quelli di cocco, argan e semi di lino. Applichiamoli utilizzando le mani su tutta la capigliatura, riapplicandolo quando necessario.

Sabbia e sole rovinano i nostri capelli rendendoli secchi e crespi ma ecco alcuni rimedi semplici ed efficaci per l’estate

Facciamo una doccia dopo il bagno, perché l’acqua dolce elimina il sale che sfibra i capelli. Inoltre, quando li laviamo cerchiamo di utilizzare uno shampoo doposole. Preferiamone uno idratante e con sostanze nutrienti. Dopo la doccia applichiamo uno spray riparatore senza risciacquo, in modo da reidratare i capelli intensamente. Questo per prepararli anche ad altre giornate di mare, senza che si rovinino.

Infine facciamo delle maschere e degli impacchi almeno due volte a settimana. Questa forte idratazione aiuterà i capelli a rimanere nutriti e sani. Possiamo creare anche maschere fai da te, che con pochi ingredienti idratano i capelli a fondo.

Prestiamo sempre attenzione alla nostra cute, perché la bella stagione porta diverse minacce. Sottovalutare la situazione potrebbe portarci spiacevoli conseguenze durante il periodo invernale. Se ci prendiamo cura man mano dei nostri capelli, sarà molto più facile gestirli in futuro.

