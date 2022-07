Abbiamo visto come le stelle continueranno a favorire l’Ariete anche in questa torrida estate 2022. Nulla sembrerebbe poter fermare e porre un freno e alle ambizioni di questo segno. Gli sta dietro il Toro, anch’esso protagonista di un’estate sugli scudi. Mentre, per tutti gli altri segni ci sarà un’alternanza abbastanza comune per i segni dello zodiaco. Ma, c’è un segno che sembrerebbe essere partito veramente forte in questo inizio mese ed è lo Scorpione. Grande vitalità e tanti obiettivi per questo segno che spesso, a differenza di tanti altri, recupera smalto ed energia in questo periodo dell’anno. Ma, nei prossimi giorni per uno Scorpione protagonista, ecco due segni invece che faticheranno e non poco anche nella quotidianità.

Un mese abbastanza complicato per il Cancro

Nonostante sia il suo periodo dell’anno, in questo momento è proprio una fase no per i nati sotto il segno del Cancro. Svogliato e disinteressato, brama in questo momento solo il break delle vacanze. Irascibile e suscettibile, deve stare molto attento ai chiari di luna in famiglia. Senza evidenti motivazioni che ne causino le frequenti arrabbiature, il partner potrebbe anche decidere di staccare la spina. Occhio che anche al lavoro questa fase pigra e indolente non è vista bene dai superiori. Non male l’idea di andarsene in qualche posto particolarmente rilassante.

Luglio è partito fortissimo per lo Scorpione influenzato da Giove e che attende soldi e fortuna mentre il cielo è nero per questi altri 2 segni

Nonostante non le abbia, in questo momento lo Scorpione sembra avere le ali. Non sono i sogni protagonisti della vita di questo segno, ma il desiderio di libertà. Non fine a se stesso, col classico desiderio di fuggire in qualche mare tropicale, ma rivolto a cambiare magari per sempre la propria vita. Da una parte c’è assolutamente bisogno di fare una vacanza per ricaricare le pile. Ma, dall’altra, lo Scorpione sembra avere le idee molto chiare sugli obiettivi e i piani di successo che lo attenderanno nei prossimi mesi. Attenzione, in modo particolare alla seconda decade del mese, che potrebbe davvero portare sorprese economiche importanti.

Un mese sotto stretta sorveglianza per l’Acquario

Luglio è partito fortissimo per lo Scorpione influenzato da Giove, mentre l’Acquario è alle prese con la sua classica fase no. In amore c’è abbastanza confusione e i piani lavorativi sembrano essere avvolti dalla nebbia. Per evitare di mandare a monte lavoro e famiglia, sarebbe opportuno pianificare un viaggio e prendersi un bel periodo di relax. Buone notizie in arrivo nell’ultima settimana di luglio, in cui le cose potrebbero decisamente cambiare.

