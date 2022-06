Sappiamo bene come l’estate porti con sé anche la passione per le carte da gioco. In spiaggia, sotto l’ombrellone e in hotel, cosa c’è di meglio di una partita a poker o a briscola? Relax o competizione, poco importa, perché gli italiani amano le carte. E, a fine partita, chi perde, si consola spesso con l’adagio: “sfortunato al gioco, fortunato in amore”. Ma per i 3 segni che vedremo oggi questa massima non vale, nel senso che fortuna e amore scorreranno parallele, come il binario della ferrovia. Cerchiamo di capirne di più senza dimenticare chi sarà il più fortunato dell’inizio di luglio.

Amore e denaro a iosa per l’Ariete

Parlando di mare, occhio all’onda del successo che potrebbe travolgere l’Ariete nelle prossime ore. A livello professionale potrebbero arrivare addirittura buone nuove anche per chi se ne sta sotto l’ombrellone. Una chiamata dall’ufficio per annunciare gratifiche e possibili promozioni. Ma sarà l’amore il vero protagonista nella vita di questo segno nelle prossime ore. Una vera e propria passione travolgente coinvolgerà quegli Arieti che sono ancora single. Venere spingerà sull’acceleratore per storie davvero importanti e non occasionali. Dal nulla ecco che potrebbe comparire all’orizzonte la tanto sognata anima gemella.

Ultime ore strepitose per l’Ariete e per questi altri 2 segni baciati da Venere e Giove in un trionfo di amore e denaro

Altro segno che vivrà della luce di Venere sono i Gemelli. La dea dell’amore sta infatti transitando proprio in questo segno e i frutti benefici arriveranno presto. Ma, a differenza dell’Ariete, saranno già le coppie con i Gemelli a vivere una passione davvero unica e non solo. Tanto feeling e voglia di ulteriori progetti e, perché no, di accrescere ulteriormente la famiglia, pianificando un pargoletto. Da un piccolo spunto lavorativo potrebbe nascere una grande occasione nel Mondo professionale.

La Vergine al tavolo delle trattative

Ultime ore strepitose per l’Ariete e per questi altri 2 segni, tra cui la Vergine che:

vivrà momenti di riscossa dopo storie finite e che hanno fatto soffrire;

si ritroverà al tavolo di importanti trattative di lavoro con spunti professionali davvero notevoli.

In arrivo ecco delle occasioni lavorative che potrebbero cambiare la vita della Vergine, stufa delle monotone quotidianità in ufficio e in fabbrica.

