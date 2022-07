Nel corso di questa prima metà del 2022 solo il titolo Netweek ha fatto peggio di RCS MediaGroup, che ha perso poco più del 30%. Tuttavia, guardando il grafico, si potrebbe anche essere ottimisti. Infatti, le probabilità che le azioni RCS MediaGroup invertano al rialzo sono molto elevate.

Da 4 settimane, infatti, le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 0,612 euro – 0,688 euro. A questo punto, quindi, solo la rottura di uno dei 2 livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso in cui si dovesse continuare al ribasso l’obiettivo più probabile potrebbe passare per area 0,49 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura.

Nel caso in cui, invece, si dovesse partire al rialzo non sarebbe da escludere il raggiungimento di area 1,16 euro (massima estensione), che corrisponde ai massimi degli ultimi 5 anni.

La valutazione del titolo RCS MediaGroup

A guardare i principali indicatori sembrerebbe che il titolo sia sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore all’ 80%. Ad analoghe conclusioni si giunge andando a guardare al rapporto prezzo/utili (PE). Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,49 volte il suo fatturato.

Anche l’EV/EBITDA esprime una forte sottovalutazione del titolo.

Per quel che riguarda la situazione finanziaria l’indice di liquidità è inferiore a 1, ma il rapporto debito totale su capitalizzazione è di circa il 59%. Un livello accettabile e in linea con la media del settore di riferimento. Solo Il Sole 24 Ore presenta un debito molto elevato con un rapporto debito totale su capitalizzazione pari a 9,41.

Per gli analisti che coprono il titolo, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media del 42%.

Le probabilità che le azioni RCS MediaGroup invertano al rialzo sono molto elevate. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 1 luglio al prezzo di 0,635 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

