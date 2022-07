Grazie alla perequazione gli assegni delle pensioni godranno di un aumento per tutto il 2022. Ovviamente saranno incrementate anche le pensioni di invalidità. La perequazione è l’adeguamento dell’assegno in base all’aumento dell’inflazione.

Quasi tutti sappiamo oramai che in Italia c’è un forte incremento dei prezzi da qualche mese. Il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha definito l’inflazione una tassa occulta. Infatti l’aumento dei prezzi erode il potere d’acquisto delle famiglie.

A causa dell’inflazione se un bene all’inizio dell’anno costa 100 alla fine dell’anno potrebbe costare 101 oppure 102 o 103 ma anche di più. Quindi se le pensioni non si adeguano all’inflazione perdono di potere d’acquisto. Di fatto dopo un anno d’inflazione con lo stesso assegno previdenziale si potranno comprare meno beni di 12 mesi prima. Ecco perché il Governo per il 2022 ha stabilito un adeguamento all’inflazione attesa per quest’anno dell’1,7%. In pratica gli importi delle pensioni per il 2022 godranno di aumento dell’1,7%

Nuovi aumenti all’assegno pensionistico per il 2022 previsti dall’INPS per questa categoria di pensionati

Tutti gli assegni pensionistici saranno adeguati e quindi anche quelli di chi ha una pensione di invalidità. Con la circolare 33 del 28 febbraio 2022 l’INPS ha indicato i nuovi importi grazie alla perequazione. L’assegno mensile per gli invalidi civili assoluti sarà di 315,76 euro per coloro che rientrano nei limiti di reddito. Per gli invalidi parziali e ricoverati l’importo salirà a 291,98 euro. L’assegno a vita per gli ipovedenti gravi sarà di 216,49 euro. L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti sarà di 946,80 euro.

Gli invalidi civili totali e parziali percepiranno un assegno mensile di 291,98 euro e l’indennità di accompagnamento salirà a 525,17 euro. L’assegno mensile per i sordi salirà a 291,98 euro, mentre l’indennità di comunicazione salirà a 260,76 euro. Ovviamente godranno del ritocco anche i lavoratori che soffrono di drepanocitosi o di talassemia. Il nuovo importo mensile per chi ha queste due patologie sarà di 523,83 euro senza limite di reddito.

Oltre ai nuovi aumenti all’assegno pensionistico per il 2022, nella circolare dell’INPS vengono riportate anche le variazioni relative alla maggiorazione della pensione di inabilità. L’assegno sarà di 368,81 euro al mese se il pensionato rispetta i limiti di reddito.

Ma l’incremento dell’assegno pensionistico legato alla perequazione non è l’unica novità del 2022. Il Governo ha introdotto un ulteriore modifica per rendere più equo l’adeguamento economico. Infatti l’Esecutivo ha previsto che l’adeguamento all’inflazione non sia del 100% per tutti gli assegni. Ci saranno pensioni che godranno di un aumento totale, altre pensioni avranno un adeguamento del 90%. Poi ci sarà una terza categoria di assegni che godrà di una rivalutazione del 75% dell’inflazione.

