Lucenti chiome dai riflessi dorati: ti svelo 7 metodi naturali per schiarire i capelli a costo zero 

Schiarire i capelli dona un’aria più luminosa e un aspetto più sano e radioso. Per ottenere questo effetto dorato in maniera soft e molto naturale non serve spendere soldi dal parrucchiere per tinte o trattamenti aggressivi e costosi. Ci sono numerosi metodi naturali da poter mettere in pratica. Scopriamoli insieme!

I capelli biondi, o comunqe con riflessi più chiari, piacciono a tutte. Anche chi non ambisce a diventare totalmente bionda, apprezza qualche ciocca più chiara ottenuta tramite meches e colpi di sole. D’altra parte, i capelli chiari donano una luce particolare al volto, sembra quasi migliorino l’aspetto di pelle e incarnato.

Per ottenere schiariture dei capelli, subito si pensa a costosi trattamenti dal parrucchiere. In realtà, per ottenere questo effetto, ci sono tantissimi metodi naturali da mettere in pratica comodamente a casa propria. Come vedremo nelle prossime righe, servono comunissimi ingredienti che quasi tutti hanno già in casa. Prodotti quindi naturali e che costano pochissimo.

Come ottenere naturalmente lucenti chiome dai riflessi dorati

Il primo metodo per schiarire le chiome è la camomilla. Dopo lo shampoo, basta applicare sui capelli bagnati il classico infuso dopo averlo fatto raffreddare. Tenere in posa per 20-30 minuti e poi asciugare i capelli con il phon. Stesso risultato si ottiene usando, al posto della camomilla, della birra. In questo caso, occorre bagnare la chioma con della birra, avvolgere i capelli in un asciugamano e lasciare in posa per circa 60 minuti. Quindi risciacquare abbondantemente.

Se l’odore della birra dovesse dar fastidio, preparare una soluzione con acqua e il succo di due limoni. Lasciare in posa sui capelli 30 minuti e poi procedere con il consueto lavaggio.

Altri 4 metodi naturali per schiarirli

Per schiarire i capelli e ottenere lucenti chiome dai riflessi dorati è possibile usare del miele, nello specifico, millefiori o acacia. Ne servono 3 cucchiai da aggiungere al balsamo. Volendo, aggiungere al composto altri ingredienti schiarenti e nutrienti come le uova. Mescolare con cura così da creare una maschera da tenere in posa per 30-40 minuti.

Probabilmente pochi lo sapranno, ma anche le spezie sono molto utili per schiarire i capelli, regalando sfumature bionde. In particolare, molto efficace in tal senso è la curcuma. Preparare un infuso mettendo in una tazza d’acqua bollente 1 cucchiaio di curcuma in polvere e tenendolo in posa sui capelli un’ora circa.

Per schiarire i capelli castani, l’ideale è la polvere di rabarbaro. Ne servono 2 cucchiai mescolati in acqua e applicati sui capelli per 45 minuti circa.

Il bicarbonato di sodio non manca mai in casa perché è un prodotto molto utile in tantissimi ambiti domestici. Per enfatizzare delle schiariture, basta metterne un cucchiaio in un bicchiere con 1/3 di acqua calda. Creare un impasto da applicare sui capelli e lasciare in posa un quarto d’ora circa.

Per le sue proprietà, il bicarbonato, oltre a schiarire le chiome, disinfetta la cute, elimina le impurità del cuoio capelluto e regola la secrezione sebacea.