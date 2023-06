Vuoi scommettere solo 10 centesimi in un Gratta e Vinci? Da oggi puoi con questo tagliando e vincere euro non è così difficile

Tante persone amano il Gratta e Vinci, ma sono dispiaciute del fatto di dover spendere, a volte, parecchi euro. Con la probabilità, molto alta, di rimanere a mani vuote. Però, adesso, è disponibile un Gratta e Vinci che costa solo 10 centesimi e le sue probabilità di successo sono molto alte. Scopri qual è

Certo, vincere soldi, con un Gratta e Vinci, fa gola, ogni giorno, a milioni di italiani che comprano i tagliandi speranzosi di trovare un premio. Purtroppo, non è così facile come uno vorrebbe sperare. Anzi, le probabilità sono molto basse, per non dire quasi impossibili, quando si tratta di puntare al premio massimo.

Molti non lo capiscono, tanto da spenderci una fortuna e rovinarsi. La ludopatia è malattia davvero molto grave e occorre stare attenti a non caderci. Questo non vuol dire che tentare di giocarci, ogni tanto, non sia giusto. Del resto, prima o poi, qualcuno vince e potreste essere proprio voi.

Non esistono solo i Gratta e Vinci cartacei, ma si può vincere anche con quelli online

Non tutti sanno che si può giocare, con il Gratta e Vinci, anche online. Ovvero, grattare virtualmente la nostra lotteria istantanea e sperare di trovare il premio che è reale. Quello di cui andiamo a parlare ora, infatti, è proprio un Gratta e Vinci online. Qui, insomma, non fa la differenza comprare un tagliando nella Regione più fortunata d’Italia.

Vuoi scommettere solo 10 centesimi in un Gratta e Vinci? Se qualcuno ce lo chiedesse, gli risponderemmo che è praticamente impossibile. Invece, non è più così. Esiste questo Gratta e Vinci online, che si può, giocare, col pc o con il nostro tablet o lo smartphone, che costa solo 10 centesimi.

Come si gioca a quello di 10 centesimi che offre diverse possibilità

O meglio. A Pots O’Plenty, questo il nome del Gratta e Vinci online, costa 10 centesimi, ma potresti puntarne fino a 20 euro. Sta a te scegliere i soldi da giocarti. 10 centesimi, dunque, rappresenta la puntata minima che potresti fare. Ovviamente, più punti, più si alza il montepremi.

Se con 10 centesimi puoi sperare di vincere 600 euro, con 20 euro il premio massimo è di 120.000 euro. Ma scegli tu, quanto giocare tra queste due cifre. Come si gioca? Molto semplice. Hai una griglia di gioco con dei simboli da trovare. Se ne trovi 3, vinci il premio indicato. Con quattro, il premio è più alto. Se trovi il simbolo pentola o tre Quadrifogli, hai un gioco bonus.

Vuoi scommettere solo 10 centesimi in un Gratta e Vinci? Puoi farlo ed ecco le sue percentuali di vittoria

Quello che uno si chiede è che possibilità abbiamo di raddoppiare, almeno, la puntata fatta. Ebbene, Pots O’Plenty ha delle probabilità di vittoria più alte di molti Gratta e Vinci in commercio. Anche se ce ne sono alcuni che fanno vincere più di altri.

Ebbene, qui, il premio massimo la vince 1 ogni milione di giocate. Interessante è il dato generale. 1 giocata ogni 5,63 è vincente premi superiori a quello che avete giocato. Ovvero, 20 centesimi se ne avete giocati 10, o 40 euro se avete scommesso 20 euro.