Efficace in cucina e in casa, ecco quando il bicarbonato sarebbe invece inutile

Il bicarbonato di sodio, più comunemente chiamato bicarbonato, è un sale di sodio dell’acido carbonico. La formula chimica che lo identifica è NaHCO3. In natura lo si trova spesso disciolto all’interno di acque superficiali e sotterranee. Più di rado è invece presente sotto forma di minerale. L’Unione europea lo ha inserito nell’elenco degli additivi alimentari, identificato con la sigla E 500.

L’idrogenocarbonato di sodio (questo il suo nome scientifico), a temperatura ambiente, si presenta come una polverina bianca molto fine. Poco solubile in acqua, non si scioglie invece nell’etanolo. Se viene a contatto con sostanze acide, il bicarbonato rilascia anidride carbonica gassosa e acqua. Tale fenomeno viene sfruttato nei cosiddetti lieviti istantanei e nei preparati che rendono l’acqua da bere frizzante.

Insieme ad aceto e limone, il bicarbonato è il principe delle pulizie domestiche

Il bicarbonato è efficace in cucina e in casa per molti usi domestici. Quando si parla di pulizie di casa, infatti, soprattutto in ambito ecologico, il bicarbonato viene spesso nominato. Sempre più persone scelgono di utilizzare prodotti naturali per lo svolgimento delle faccende domestiche. A tal proposito, bicarbonato, limone e aceto costituiscono la triade più efficace per pulire, sbiancare e disinfettare.

Possiamo utilizzare questi prodotti singolarmente oppure mixati fra loro, ad esempio, per realizzare detergenti economici e utilizzabili in più ambiti. Da sempre, il bicarbonato viene utilizzato per la pulizia di molte superfici di casa. È un rimedio classico, di quelli che solitamente si definiscono “della nonna”.

Utile in cucina per lavare frutta e verdura, ma non solo

Il bicarbonato ha tantissimi utilizzi anche in cucina. Quando si lavano frutta e verdura, specie quelle da consumare con la buccia, è bene miscelare nell’acqua un po’ di bicarbonato per essere sicuri di pulire per bene i prodotti da sporco, agenti inquinanti ed eventuali pesticidi. Ma non è finita qui. Un pizzico di bicarbonato nel sugo di pomodoro lo renderebbe più dolce e meno acido. Mentre una punta di prodotto negli impasti ne faciliterebbe la lievitazione, sia dolci (torte) che salati (pizze e focacce). Sempre in tema di impasti, il bicarbonato si rivelerebbe efficace anche in caso di crostate e frolle, in quanto le renderebbe più friabili e croccanti.

Non dimentichiamo poi che una punta di bicarbonato nel composto per la frittata la aiuta a gonfiarsi, rendendola così più alta e soffice. I legumi sono un’ottima fonte proteica. Spesso, però, fagioli, ceci e lenticchie possono causare gonfiore addominale. Per evitare questo fastidio e non rinunciare a tali alimenti, basterà aggiungere mezzo cucchiaino di bicarbonato ogni 2 litri di acqua in fase di cottura.

Efficace in cucina e in casa, non sempre il bicarbonato può risolvere i nostri problemi casalinghi

Abbiamo quindi visto una lunga carrellata di situazioni in cui il bicarbonato può rivelarsi davvero utile. Tuttavia, è bene sfatare qualche mito. Come infatti abbiamo appena visto, il bicarbonato è un prodotto dalle innumerevoli buone proprietà, utilizzabile in varie situazioni. Tuttavia, è anche bene sapere cosa il bicarbonato non fa. Nello specifico:

non sgrassa;

non ammorbidisce;

non elimina il calcare;

non igienizza.

Nei casi appena elencati, sarebbe quindi più opportuno cercare altre soluzioni.

Lettura consigliata

Come pulire la borsa frigo sfoderabile o rigida eliminando anche i cattivi odori non solo col bicarbonato