Amore in arrivo per i nati sotto al segno del Leone come Arisa ma anche il Sagittario non scherza

Amore in arrivo per i nati sotto al segno del Leone-proiezionidiborsa.it

Il mese di luglio sarà un vero toccasana per i nati sotto al segno del Leone e del Sagittario. Amore in arrivo.

Il mese di giugno si avvia verso la conclusione, ancora un paio di settimane e si verrà catapultati all’interno dell’estate. Vacanze, viaggi ma anche semplice relax aspettano una buona parte delle persone. Il periodo che sta per arrivare sarà ricco di belle notizie per alcuni segni zodiacali particolarmente per i nati sotto al segno del Leone e del Sagittario. Un mese all’insegna dell’amore e delle opportunità lavorative da cogliere al volo.

Amore in arrivo per i nati sotto al segno del Leone

Il mese di luglio sarà davvero propizio per i nati sotto al segno del Leone come Arisa. Da un lato, infatti, troveremo Marte e Venere favorevoli e ben disposti nei nostri confronti. Dal punto di vista lavorativo attendiamoci tante novità, dopo qualche difficoltà si potrebbe giungere ad un interessante accordo economico. Chi è ancora in cerca di lavoro farà meglio a non disperare perchè è proprio a luglio che le cose si smuoveranno e si raggiungerà finalmente una certa stabilità economica.

Tuttavia, sarà l’amore il grande protagonista di questo periodo, infatti alcune coppie decideranno di mettere fine alla loro esperienza mentre altre nasceranno. Non si ha più tempo né voglia di salvare una storia senza futuro, meglio concentrarsi su ciò che di nuovo e bello prospetta la vita. Estate è sinonimo di divertimento e i nati sotto il segno del Leone hanno intenzione di godersela al massimo. L’ascendente più favorito in questa estate 2023 sarà quello dei Gemelli, un anno interessante che lo diverrà ancora di più nel mese di luglio. Tante sorprese e nuovi avvenimenti potrebbero sconvolgere la vita.

Sagittario

La vita comincerà a sorridere anche ai nati sotto al segno del Sagittario che hanno vissuto complicazioni durante l’inverno e la primavera. Tutte queste difficoltà a luglio sembreranno solamente un brutto ricordo. Sul lavoro ancora qualche contrasto con colleghi e superiori che si risolverà da solo. Spesso sono i problemi che ci sembrano più gravi ad avere una soluzione semplice.

Un occhio particolare andrà rivolto alle finanze che avranno qualche problema attorno alla metà del mese. La prima parte del mese, inoltre sarà favorevole a nuovi incontri e nuovi amori potrebbero sbocciare. Chi convive o ha deciso di trascorrere la vita insieme potrebbe dover affrontare qualche piccolo problema, anche in questo caso facilmente risolvibile. Meglio non preoccuparsi eccessivamente. I sentimenti, in modo particolare, saranno il faro estivo dei Sagittario ascendente Pesci. Un anno interessante che vedrà nascere importanti storie sentimentali quasi all’improvviso. Antiche certezze potrebbero crollare in favore di nuovi e interessanti risvolti. Quindi, amore in arrivo per i nati sotto al segno del Leone ma anche per il Sagittario belle notizie.