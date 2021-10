I segni di fuoco sono, solitamente, quelli capaci di accendere gli animi e stravolgere le vite altrui. La loro maggiore qualità è la determinazione e la capacità di portare sempre qualcosa a casa. Tuttavia, in questo potere di travolgere e di sconvolgere, come tutti i “troppo forti”, hanno anche i punti deboli. Come per il Pelide Achille, il punto debole c’è sempre, anche se invisibile agli occhi degli altri e molto ben nascosto. Insomma, tra tutti i segni dello zodiaco, quello che presenta queste innegabili qualità è l’Ariete. Esso sa essere un portento ed appare sempre forte e imperturbabile, riuscendo a spuntarla nell’ottenimento dei risultati. Tuttavia, non è immune da momenti di sconforto, perché avere una grande personalità può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Quindi, grandi decisioni ma anche grandi indecisioni caratterizzano questo segno pieno di contraddizioni.

A novembre per il segno più caparbio e coraggioso dello zodiaco è arrivato il momento di agire

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vediamo, a questo punto, come si atteggeranno: amore, salute e lavoro, a novembre per il segno più caparbio e coraggioso dello zodiaco. Sarà il mese in cui l’Ariete si dirigerà verso un’importante consapevolezza che è quella di badare alla sostanza, fregandosene del giudizio degli altri. Per raggiungere la tanto auspicata felicità, questo segno, dovrà capire che essa è composta da 3 elementi interdipendenti e inscindibili. Essi sono, insieme: salute, amore e lavoro. Capire che non si può ottenere l’uno senza l’altro porterà ad una svolta nella vita di questo segno. Insomma, passando per queste consapevolezze, novembre potrà essere il mese del passaggio ad una vita nuova. Ma, vediamo, nei singoli settori, cosa accadrà, secondo l’oroscopo.

Amore, salute e lavoro a novembre per il segno più caparbio e coraggioso dello zodiaco

In amore, l’attesa dell’Ariete sarà premiata. Guardando a ritroso, capirà che non bisognava avere fretta, perché la persona giusta si farà attendere ma arriverà. Però, bisognerà scrollarsi di dosso le paure e insicurezze accumulate durante l’attesa. Questo mese, inoltre, lo spirito d’iniziativa dell’Ariete verrà premiato. Passiamo al lavoro. Ebbene, in questo settore, le incertezze verranno superate. Quindi, di fronte al bivio, si sceglierà di abbandonare il certo per l’incerto, seguendo le proprie aspirazioni. Infine, anche per quanto riguarda la salute, il mese alle porte sarà quello in cui bisognerà agire, ponendo fine alle indecisioni. In definitiva: nuova vita, nuove attività, nuovi sport e uno stile di vita più sano. Il tutto, per ritrovare un diverso e più sano equilibrio con sé stesso