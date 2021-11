I matrimoni, oggigiorno, sono costantemente in crisi, quindi si potrebbe pensare che si tratti di una questione non di caratteri ma di moda. Però, non possiamo negare che esistano coppie più litigiose di altre ed ecco che subentra lo zampino delle stelle. Può accadere, infatti, che esistano segni zodiacali tra loro più compatibili di altri, se non altro per una questione di profilo caratteriale. Dunque, secondo l’oroscopo, queste sono le coppie di segni che non dovrebbero mai convolare a nozze, per evitare l’esplosione di un mix disastroso.

La prima che esamineremo è: Cancro – Acquario, il primo eccessivamente emotivo e premuroso, il secondo troppo libertino. Inoltre, il secondo tende a sopraffare eccessivamente il primo, che potrebbe sentirsi solo e indesiderato. Seconda coppia conflittuale è: Ariete – Toro, entrambi molto testardi. Quindi, tra loro, l’esplosione di dissensi di senso opposto, potrebbe essere tremenda. In più, quelli nati sotto il segno del Toro sono molto indipendenti, il che porta in sofferenza l’Ariete.

Coppie di segni che non dovrebbero mai convolare a nozze per evitare l’esplosione di un mix disastroso

Passiamo alla disamina delle altre coppie che non dovrebbero mai consolare a nozze, che sono: Leone – Scorpione. Il primo è troppo autoritario e sicuro di sé e non chiede mai consigli su nulla, infischiandosene del parere altrui. In questo, ha un carattere simile a quello dello Scorpione, con in più l’aggravate della testardaggine e gelosia. Inoltre, lo Scorpione è avaro di complimenti, cosa che non può piacere al Leone. Insomma, una coppia disastrosa!

Altro connubio di disperati, potrebbe originare dalla coppia: Vergine – Sagittario, il primo premuroso e gentile, il secondo sfuggente. È, dunque, una coppia che non si completa. Sì, perché la Vergine ha bisogno di cure e considerazione che il Sagittario non sa offrirgli. Di conseguenza, finirebbero per essere infelici. Non dovrebbero sposarsi neppure il Toro con il Sagittario, il secondo troppo festaiolo e il primo più casalingo. Inoltre, al Toro non piacerebbero i giochi mentali messi a punto dal secondo.

Altre coppie che non dovrebbero mai sposarsi

Altra coppia “no” è quella composta da: Capricorno – Gemelli, il primo tendenzialmente onesto e leale, a differenza del secondo. Inoltre, i Gemelli non sono disposti a cambiare per nessuno. In più, sono disordinati e questo non piace a quelli del Capricorno. In breve, sono gli antipodi. Passiamo, poi, a: Bilancia – Vergine, la prima spensierata e socievole, il secondo più riservato. I due darebbero vita ad un rapporto pieno di insicurezze. Infine, abbiamo: Scorpione – Ariete, anche qui, una coppia che non si compensa affatto. Il primo è proteso verso una relazione semplice e stabile, mentre gli Ariete sono troppo focosi. Quindi, i primi potrebbero sentirsi sopraffatti dai secondi e non lo accetterebbero. In definitiva, prima di convolare a nozze, diamo un’occhiata a queste incompatibilità stellari, che potrebbero fungere da valide consigliere.