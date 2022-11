L’ortaggio di stagione ricco di antiossidanti che ridurrebbe il rischio di colesterolo e diabete

Fin troppo spesso dimentichiamo l’importanza che un’alimentazione sana e variegata possa avere sul fisico, in particolare la dieta mediterranea, considerata patrimonio UNESCO.

Non a caso la nostra area geografica offre tra le più ampie biodiversità del pianeta, offrendo prodotti di estrema qualità ed eccellenza, spesso anche a buon mercato. Nelle carni, nei formaggi e in alcuni pesci poveri possiamo trovare validi alleati non solo del gusto ma anche della salute.

Che dire poi dell’olio d’oliva, fonte inesauribile di antiossidanti, vitamine e omega 3.

Non da meno sono poi le verdure e gli ortaggi nei confronti dei quali per gusto e qualità vantiamo picchi di assoluta eccellenza. L’ortaggio di stagione ricco di antiossidanti di cui parleremo in seguito è ottimo da integrare nelle diete, ma attenzione a cuocerlo nel modo giusto.

Verdi amici

Ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali utili alla salute di ossa, denti e sistema vascolare, i broccoli vantano molti pregi. Le vitamine sopracitate, come la C e la K, fungono da antiossidanti e contrastano dunque l’azione dei radicali liberi prevenendo rughe e invecchiamento della pelle.

Sono inoltre utili alla coagulazione del sangue e a rinforzare il sistema immunitario e la salute delle mucose. I broccoli sono ortaggi dal bassissimo apporto calorico e pertanto facilmente inseribili in ogni dieta che, chiaramente, se specifica deve richiedere un parere medico.

Inoltre, la loro abbondante quantità di fibre migliorerebbe la digestione stimolando l’attività e la regolarità intestinale evitando eccessi di colesterolo nel sangue. Proprio per le caratteristiche sopracitate, il broccolo sarebbe stato anche oggetto di studio nella diminuzione del rischio di diabete. Infine, i broccoli vanterebbero un’azione gastro protettiva e migliorerebbero la salute del microbiota. Tuttavia, contengono purine e dunque potrebbero essere sconsigliati a chi soffre di iperuricemia.

L’ortaggio di stagione ricco di antiossidanti e dai mille pregi ma va cotto nel modo giusto

Come per molte verdure e ortaggi, anche i broccoli devono essere cotti nel modo giusto per non perderne le proprietà. Infatti, i nutrienti al loro interno sono sensibili al calore e pertanto sarebbe meglio evitare di lessarli per lungo tempo. Meglio cotture rapide in padella o con pochissima acqua per il tempo necessario ad ammorbidirli ma lasciandoli comunque croccanti.

Infine, se amiamo il gusto dei broccoli ma non tolleriamo il forte odore che rilasciano durante la cottura possiamo agire in 2 modi. Il primo è quello di aggiungere del succo di limone nella poca acqua che utilizzeremo per cuocerli. Il secondo è quello di mettere un pentolino di acqua bollente con dentro alloro e spezie come ginepro e garofano. Se questo non bastasse, possiamo sempre profumare la casa con semplici profumatori da ambiente fai da te.