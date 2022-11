4 segni zodiacali che domineranno l’oroscopo di dicembre tra fiumi di soldi e amori da bollino rosso

Inizia il conto alla rovescia verso il mese di dicembre. Tra una settimana esatta entreremo ufficialmente nell’atmosfera natalizia. C’è chi ne approfitterà per un weekend romantico alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia. Oppure chi si dedicherà ai primi preparativi per le festività.

Altri, invece, potranno iniziare a festeggiare con larghissimo anticipo, perché ci sono 4 segni zodiacali che domineranno l’oroscopo di dicembre. Per loro sono in arrivo ricchezze e momenti indimenticabili dentro e fuori dalla camera da letto.

Il Sagittario sarà il segno più fortunato di dicembre

I Sagittario stanno vivendo una seconda metà di novembre davvero da incorniciare. E dicembre sarà, se possibile, ancora migliore. Il Sole rimarrà nel segno fino al 21, portando con sé ottime opportunità a livello economico e incassi inaspettati.

Venere rimarrà nella costellazione fino al giorno di Natale. Per i Sagittario è quindi il momento di agire e smettere di nascondersi dietro un dito. La persona con cui passare ore infuocate e costruire allo stesso tempo un rapporto solido sta aspettando la prima mossa.

L’oroscopo annuncia la grande risalita dei Pesci

Il periodo che sta arrivando alla fine è stato decisamente impegnativo per i Pesci. I continui alti e bassi hanno minato la tranquillità e non sono mancati contrasti sul lavoro e in famiglia.

In più, i Pesci sono tra i segni che non riescono ad ammettere i propri errori. Una combinazione esplosiva e decisamente sfiancante. Dicembre, però, è il mese della svolta. La risalita si preannuncia continua, costante e piena di opportunità di crescita professionale e grandi guadagni. Molto bene anche l’amore durante le feste. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare tutte le prospettive e far ripensare al futuro.

4 segni zodiacali che domineranno l’oroscopo di dicembre e la svolta in arrivo per Cancro e Ariete

Uno dei segni più fortunati del mese di dicembre sarà sicuramente il Cancro che potrà godere dell’appoggio di Giove e Marte. Ovvero dei pianeti della fortuna, dei soldi e dell’intraprendenza. Tutto quello che i Cancro toccheranno a partire dalla prossima settimana si trasformerà in oro. È finalmente arrivato il momento di scegliere i collaboratori giusti e mettersi in proprio. Il successo è assicurato e si tradurrà in una pioggia di soldi.

Per l’Ariete, infine, è il tempo di dire addio alla precarietà. Sia a quella professionale che affettiva. Sul lavoro arriverà una proposta da una persona davvero inaspettata da non farsi scappare. L’ottimismo e l’energia saranno presenti anche nel campo delle relazioni che saranno all’insegna della complicità e del romanticismo.