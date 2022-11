Una vacanza da sogno negli chalet del Trentino Alto Adige più straordinari, ecco la nuova tendenza

Le Dolomiti sono ormai una meta conosciuta in tutto il Mondo. L’ex cancelliera Angela Merkel è solita soggiornare a Solda o in Val Fiscalina. Molti VIP hanno inoltre trascorso le vacanze estive circondati da pini e vette dolomitiche. Fra questi annoveriamo Ilary Blasi, i Ferragnez, Emma Marrone, solo per citarne alcuni. Ecco, quindi, 4 strutture per poter sognare a occhi aperti.

Una vacanza da sogno negli chalet del Trentino Alto Adige più straordinari e lussuosi

Nel nostro viaggio virtuale fra gli chalet più belli del Trentino Alto Adige facciamo una prima tappa in Val Passiria. Qui, a 1.300 m di altezza, sorge il Villaggio Chalet Valsegg. Non bisogna pensare a un luogo mondano perché i 9 chalet del villaggio sono unicamente circondati dalla natura incontaminata.

In questo luogo di pace e tranquillità è possibile rigenerare mente e spirito. Ogni chalet è dotato di sauna finlandese, hot tub, doccia emozionale e solarium. Colazione calda servita direttamente nello chalet.

In Val Gardena dove sciare e godersi la vacanza

Ci spostiamo in un’altra splendida vallata altoatesina, precisamente a Selva di Val Gardena. Certo il caroneve e il prezzo degli skipass non spaventano gli ospiti dello Chalet Alpurio. Lo Chalet è di nuova costruzione ma rispetta i canoni estetici dell’architettura tipica di montagna.

3 piani per ben 1.300 metri quadrati di lusso di cui 700 mq di area relax con idromassaggio in giardino: questi alcuni numeri dello Chalet Alpurio. Se soggiorneremo allo Chalet, avremo a disposizione “un’assistente per il benessere” o wellbeing manager che:

preparerà la colazione e la merenda;

ci accompagnerà direttamente sulle piste da sci;

ci organizzerà sedute di massaggi o sessioni di yoga;

ci procurerà la spesa.

Dopo una giornata di “duro” divertimento, ci potremo rilassare davanti al caminetto con l’impianto home cinema. Inoltre, lo Chalet è dotato di area leisure con angolo bar e biliardo e una sala fitness superattrezzata.

In Val Badia per un soggiorno sulla neve extralusso

A La Villa troviamo uno Chalet dalla struttura davvero particolare a forma di “u” rovesciata. Lo Chalet è destinato alle coppie per un soggiorno romantico, perfetto per viaggi di nozze. Questo è uno Chalet spesso frequentato da vip perché unisce confort e privacy.

Gli interni sono arredati stile contemporaneo ma allo stesso tempo rustico con camino e una panoramica vetrata con vista sui monti. In giardino poi è possibile imbattersi nei simpatici alpaca Coco e Chanel. Il plus della struttura è la sala da pranzo in cui sembra di esser sospesi sopra la magnifica valle.

In Val di Fiemme in attesa delle Olimpiadi

Infine, un salto a Ziano di Fiemme per il Wellness Paradise Chalet. La Val di Fiemme sarà una delle location delle Olimpiadi 2026. A 1.300 m sorge questa struttura di ben 200 mq in legno e pietra. Il plus della struttura è una panoramica vasca idromassaggio esterna con vista sulle celebri cime. Chi vi alloggia avrà la possibilità di uno chef stellato a domicilio, un osteopata, un massaggiatore a sua disposizione.

A completare l’offerta la possibilità di giri in elicottero sorvolando le Dolomiti. Non dimentichiamo, poi, che, sempre proteggendo la nostra pelle da freddo e neve, si potrà fruire delle piste del Dolomiti Superski. Ecco, dunque, dove trascorrere una vacanza da sogno negli chalet lussuosi del Trentino Alto Adige.