L’ortaggio dell’estate che ha più vitamina C dell’arancia: poche calorie e un sapore incredibile

Tutti siamo abituati a pensare che l’arancia sia l’alimento con più vitamina C. E invece, questo ortaggio estivo ci stupisce davvero. Spesso è poco considerato, ma è un prodotto versatile e ricco di sostanze benefiche. Scopriamo di quale ortaggio si tratta e come prepararlo.

Prendersi cura del proprio organismo vuol dire mangiare dei prodotti di qualità e di stagione.

È importante avere un’alimentazione sana ma anche evitare di portare in tavola sempre gli stessi prodotti. Con la frutta e la verdura che ci regala la stagione estiva, variare non è assolutamente un problema.

La frutta è succosa, dolce, colorata e invitante. Ma anche le verdure e gli ortaggi hanno un sapore eccezionale e sono ricchi di proprietà benefiche.

L’ortaggio dell’estate che ha più vitamina C dell’arancia: lo sapevi?

Tipico della stagione estiva, ma che ormai si trova in commercio tutto l’anno, è questo ortaggio che spesso viene sottovalutato. Eppure, è una miniera di vitamine e minerali già conosciuto dagli antichi romani.

Parliamo della rucola o rughetta che fa parte della famiglia delle Cruciferae proprio come i broccoli, i cavoletti di Bruxelles o il cavolfiore.

È fantastica con quel tipico sapore piccantino e amarognolo assolutamente inconfondibile. Quella selvatica, poi, ha un sapore ancora più marcato.

La rucola è un ortaggio semplice ma ricchissimo di proprietà meravigliose. Siamo abituati a pensare che l’arancia sia l’alimento con più vitamina C (50 mg per 100 g). Ma lo sai che la rucola ne ha una quantità maggiore? Ebbene sì, contiene 110 mg per 100 g.

Ma non solo, questo ortaggio avrebbe delle importanti proprietà diuretiche e digestive. L’apporto calorico della rucola è davvero bassissimo, mentre la quantità di acqua è molto elevata.

Oltre ad essere l’ortaggio dell’estate che ha più vitamina C dell’arancia, è anche un alimento ricco di vitamina A, acido folico e vitamina K utile alle ossa e ai denti.

Una ricetta saporita e facile da preparare

Per non perdere le sue fantastiche proprietà, la rucola va mangiata prevalentemente cruda.

Ottima da abbinare ai formaggi, alla carne (straccetti o tagliata) o ai salumi (bresaola o fesa di tacchino).

Ma il sapore della rucola si abbina perfettamente a qualunque alimento.

Hai mai assaggiato il pesto di rucola? Un’alternativa gustosa e diversa dal tipico piatto preparato con il basilico.

Il pesto di rucola è facilissimo da fare. Metti in un mixer da cucina le foglie di rucola, i pinoli, il formaggio grattugiato che preferisci, mezzo spicchio di aglio e un pizzico di sale. Prima di frullare aggiungi una parte di olio EVO. Il resto lo verserai a filo un po’ alla volta.

In una manciata di minuti avrai un pesto davvero eccezionale e dal gusto unico. Perfetto per condire la pasta ma anche le bruschette.

