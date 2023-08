I migliori cuscini per la cervicale: la classifica del 2023 

I migliori cuscini per la cervicale-proiezionidiborsa.it

Molte persone hanno bisogno di cuscini per la cervicale ed ecco in questo articolo la classifica dei migliori del 2023 da poter acquistare e riposare bene senza problemi.

Si parla di cervicali in riferimento alle vertebre che sostengono il collo e tutta la testa. Questa zona del corpo è soggetta a dolori di cui soffrono moltissime persone in tutto il Mondo. Si dice spesso “soffro di cervicali” proprio per indicare un dolore cronico.

Tempo fa i medici prescrivevano cuscini ortopedici a chi aveva questi problemi, mentre adesso questo tipo di prodotto è diventato disponibile per tutti e molte persone preferiscono prevenire il problema acquistandoli. In questo articolo vi diremo, quindi, quali sono i migliori cuscini per la cervicale secondo chi li ha provati direttamente.

Dormire nel modo corretto è essenziale per non riportare dolori articolari il giorno dopo. Servono un materasso comodo, un cuscino comodo e le giuste condizioni ambientali, tra cui la giusta temperatura.

Tipi disponibili in commercio

Ci sono tre tipi di cuscini ortopedici:

a farfalla: poco comune con una zona prolungata dove si appoggia la testa e più corta dove si appoggiano le spalle, in questo modo le spalle sono appoggiate al letto e il collo sollevato;

a saponetta: si tratta di un cuscino rettangolare rialzato al centro rispetto ai lati per il giusto sostengo al collo ed è il cuscino più tradizionale che si può trovare in commercio;

a doppia onda: un cuscino rialzato ai lati, un lato è più alto dell’altro di solito ed è indicato soprattutto per chi dorme a pancia in su.

Ci sono anche un paio di materiali da tenere in considerazione al momento dell’acquisto:

lattice: l’origine vegetale e la malleabilità permette di gestirlo molto bene fino a formare delle strisce con buchi con il vantaggio dell’essere traspirante, antiallergico e antibatterico;

memory foam: schiuma viscoelastica molto flessibile che garantisce la distribuzione della pressione in modo uniforme, è meno traspirante, ma è più adatto a chi si muove molto durante la notte perché mantiene la forma della testa per qualche secondo prima di tornare come prima.

I migliori cuscini per la cervicale: ecco quali acquistare

Ci sono diverse fasce di prezzo che dipendono dai materiali di rivestimento. Si può andare dai 30 agli 80 euro per i cuscini ortopedici in memory foam, costano di più quelli in lattice (da 40 a 120 euro).

Secondo il sito qualescegliere.it che si basa sugli acquisti e sulle recensioni degli utenti, i migliori cuscini ortopedici per la cervicale sono questi:

NightSystemPro Doppia Onda Cervicale (90 euro)

Emma cuscino memory foam Luxe (65 euro)

Evergreenweb cuscino cervicale a doppia onda (32 euro)

Flowen cuscino cervicale memory foam con il costo di 37 euro è indicato come miglio rapporto qualità-prezzo.