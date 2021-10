Con l’inizio dell’autunno si aprono nuove prospettive per tanti segni del firmamento. Infatti, l’oroscopo di ottobre promette grandi novità per questi fortunati segni zodiacali. Per lo più si tratta di novità positive. In ogni caso il cambiamento può essere fonte di stress e farci trovare preparati potrebbe costituire un aiuto. Vediamo allora quali sono i segni che dovranno prepararsi a un cambio di marcia proprio a ottobre.

Tante difficoltà portano grande soddisfazione

Il segno del Cancro è fra i fortunati di questo mese. Infatti, nonostante una lunga serie di imprevisti, la nostra creatività riuscirà a ripagarci dei nostri sforzi. Quindi teniamo duro e portiamo pazienza sempre con la solita dedizione. Alla fine, arriverà un grande cambiamento positivo che ci farà ricominciare con nuove energie.

Anche per l’Acquario possono esserci momenti difficili all’inizio. Per lo più si tratta di nuvole di malumore passeggere. Infatti, ottobre gli riserverà una grande sorpresa. Questa può manifestarsi in tanti modi. Potremmo riuscire a realizzare un vecchio sogno, a risolvere un problema che ci assilla da tanto o a sciogliere finalmente una tensione latente.

Chi dovrà affrontare davvero tempi duri all’inizio di ottobre però sono Toro e Capricorno. Il Toro troverà diverse difficoltà soprattutto in ambito lavorativo. Questo porterà anche ad una serie di cambiamenti sia negativi che positivi. Quindi il Toro anche in questo caso dovrà conservare la sua perseveranza. Per quanto riguarda il Capricorno ottobre è cominciato proprio male. Affronterà momenti di irritabilità e confusione. Senza contare che sia le relazioni che il lavoro sembrano portare risultati poco gratificanti nonostante il nostro impegno. Anche in questo caso il consiglio è di portare pazienza, perché alla fine di ottobre riceveremo una piacevole sorpresa.

L’oroscopo di ottobre promette grandi novità per questi fortunati segni zodiacali

Chi davvero può dire di vincere su tutta la linea nel mese di ottobre sono questi altri tre segni. Cominciamo con la Bilancia che vedrà un autunno all’insegna del divertimento e dei rapporti sociali. Chissà che fra le tante amicizie non si nasconda qualcosa di più. Soprattutto però, il segno della Bilancia affronterà le prossime settimane con una grande energia che gli attirerà novità davvero felici.

Pochi approfittano davvero dell’inizio dell’autunno per fare una cosa molto importante, ma questo non è davvero il caso del Sagittario. Anche lui riceverai il regalo un mese ricco di soddisfazioni. Forse centrano la sua allegria e il suo entusiasmo che sembra far andare tutto per il verso giusto. Ottobre potrebbe anche essere il mese in cui si potrà finalmente liberare di un problema di natura lavorativa o economica.

Concludiamo con i Pesci. Il cambio di stagione potrebbe averli colti un po’ impreparati e all’apparenza sono stati colpiti da un grave caso di pigrizia. In realtà, stanno utilizzando questo momento per riflettere e prendere finalmente delle decisioni che porteranno dei grandi e piccoli cambiamenti nella loro vita.

