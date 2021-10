Le azioni ePrice sembrano avere preso decisamente la strada del ribasso. Quando tornare compratori?

Se nell’ultimo report sul titolo facevamo notare come questo titolo fosse sempre in bilico tra un potenziale eccezionale rialzo e un nuovo affondo ribassista, adesso possiamo dire che le azioni ePrice sembrano avere preso decisamente la strada del ribasso. D’altra parte, è stato uno dei peggiori titoli della settimana.

Come si vede dal grafico, infatti, il forte supporto individuato in area 0,0592 euro (I obiettivo di prezzo) è stato rotto al ribasso e adesso le quotazioni puntano verso il II obiettivo di prezzo in area 0,0296 euro. Tuttavia, non tutto potrebbe essere perduto. Il ribasso, infatti, si è fermato sul supporto intermedio in area 0,0474 euro. La sua tenuta potrebbe favorire una ripresa del rialzo. Resta chiaro, però, che solo il recupero dell’area 0,0592 euro farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso.

Qualora si dovesse tornare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalle linee tratteggiate. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe triplicare il suo attuale valore.

Chi fosse interessato a operare sul titolo ePrice farebbe bene a leggere quanto segue.

Storicamente il titolo ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Ad esempio, negli ultimi tre anni ePrice ha perso il 97%, mentre il settore di riferimento ha guadagnato il 72%.

Un altro aspetto molto importante è legato alla volatilità.

ePrice è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana. Va notato che non si tratta di un comportamento eccezionale. La volatilità settimanale di ePrice, infatti, è stata stabile nell’ultimo anno, ed è stata superiore al 75% dei titoli italiani.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un titolo sul quale il rischio di movimenti molto violenti è molto alto. Questa caratteristica lo rende particolarmente inadatto a chi non ama il rischio in Borsa. Prestare, quindi, molta attenzione.

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 1° ottobre a quota 0,0493 euro in ribasso del 12,43% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale