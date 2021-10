Siamo così abituati a controllare tutto e tutti che pensiamo di essere da soli al Mondo. Specialmente a casa nostra, dove crediamo di rivestire il ruolo di signori assoluti che decidono tutto. In realtà, se pensiamo così ci dimentichiamo di vivere costantemente nella natura, anche se il nostro appartamento si trova al centro di una grande città.

Inoltre, dato che casa nostra è spesso piena di cibo e odori è naturale che alcuni insetti e altre creature si presentino. Non tanto alla porta, quanto in cucina o nelle nostre credenze. D’altra parte, però, è normale provare fastidio alla vista di alcuni insetti, in special modo di cimici e scarafaggi. Esistono molti prodotti chimici che ce li tengono alla larga, ma possiamo anche avere un risultato simile usando solo prodotti naturali. Infatti, diciamo addio a cimici e scarafaggi in casa grazie a questi economici rimedi naturali.

Capiamo da dove arrivano

Specialmente le cimici sono solite apparire sul nostro bucato, magari appena steso. In questo caso, la nostra maggiore preoccupazione è quella di mandarle via senza ucciderle, perché altrimenti rischiamo di trovarci con quell’orribile odore sui vestiti appena lavati. Le troviamo anche in cucina e sulle finestre delle nostre camere da letto, specialmente se si affacciano su spazi verdi come l’orto o il giardino.

Di conseguenza, un primo trucco che ci aiuta sia a tenerle lontane sia a evitare dispersioni di calore è l’attenzione alle fessure. Dobbiamo infatti cercare di sigillare perfettamente tutti i possibili punti di ingresso di questi insetti. Magari perdiamo un po’ di tempo nel cercare anche la più piccola fessura, ma eviteremo così di ritrovarci la casa invasa da insetti. La soluzione è semplice e riguarda l’acquisto di silicone o di para spifferi che troviamo dal nostro ferramenta di fiducia.

Diciamo addio a cimici e scarafaggi in casa grazie a questi economici rimedi naturali

In secondo luogo, dovremmo cercare delle zanzariere in soffitta o da un rivenditore autorizzato. Il motivo è sempre lo stesso: dobbiamo cercare di evitare di fare entrare questi insetti in casa nostra. Il punto fondamentale, però, è di installare le zanzariere anche sulle porte finestre che danno accesso ai nostri balconi, perché se ne dimentichiamo alcune sprechiamo solo tempo e soldi.

Un altro rimedio consiste nell’acquisto del tea tree oil. L’aroma che sprigiona è un vero repellente per questi insetti e possiamo metterne qualche goccia anche in lavatrice. Un ultimo rimedio per tenere lontani cimici e scarafaggi riguarda l’uso dell’aglio. Alimento essenziale per una vita sana, l’aglio riveste anche il ruolo di antiparassitario. Come il tea tree oil, ha un odore che questi insetti considerano repellente e sarà sufficiente disporre dell’aglio in cucina o sui davanzali delle finestre per risolvere il problema.

