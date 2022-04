Questione di ore e poi faremo ufficialmente ingresso nel mese di maggio, il tempo delle rose oltre che delle fragole e delle ciliegie. Abbiamo chiesto agli esperti di astrologia cosa riserva di buono il nuovo mese per i tre segni zodiacali d’acqua. Abbiamo scoperto che l’oroscopo del mese di maggio per Cancro, Scorpione e Pesci sarà molto influenzato in negativo da una stella retrograda in Gemelli.

Il primo dei tre segni d’acqua: Cancro

La sfera dell’amore e dei sentimenti è semplicemente rimandata. Venere è in quadratura e ad appesantire il clima ci pensa Mercurio retrogrado dal segno dei Gemelli. Le liti e le discussioni con il partner saranno al’ordine del giorno, specie nelle coppie con minori affinità e/o con i legami più fragili.

Le stelle consigliano due possibili strategie. La prima, quella di contare fino a 10 prima di parlare. La seconda è quella di evitare il più possibile il partner quando la situazione è in procinto di esplodere.

Altrettanto negativo è il cielo legato ai soldi e alla professione: con Mercurio retrogrado le finanze languono. La situazione si rivelerà pesante per gli studenti, chi ha un’attività in proprio o per chi lavora alle dipendenze. Per i primi non sono attese svolte, per i secondi non è il caso di pensare di cambiare lavoro.

Meglio attendere gli ultimi giorni del mese, quando Marte dal segno dei Pesci verrà incontro ai cancerini. A fine maggio la situazione diventerà meno pesante in generale, dall’amore ai soldi, dalla famiglia al lavoro. Al riguardo, ecco 7 lavori senza laurea ben pagati e molti richiesti, adatti a chi cerca un’occupazione.

L’oroscopo del mese di maggio per Cancro, Scorpione e Pesci è macchiato da questo pianeta retrogrado e dispettoso che porterà sventura

Anche per gli amici Scorpione troviamo Mercurio retrogrado in Gemelli che si traduce in un eccesso di spese e di tanti soldi in uscita. Il lavoro e la professione vivranno in bilico tra il carico di forze e di energie in arrivo da Marte in Pesci e l’influenza negativa di Mercurio. Nel complesso la situazione si presenta più grigia che chiara.

In amore di bello ci sarà solo il recupero della passionalità. Per il resto ci sarà un generale senso di insoddisfazione a fare da sfondo. Buona invece la salute grazie all’influsso benevolo di Marte nella casa dei Pesci. Al riguardo, ecco cosa scegliere tra correre o camminare e cosa è più indicato e fa stare meglio.

L’oroscopo del mese di maggio per il segno dei Pesci

Probabilmente l’oroscopo più bello del mese per i 3 segni d’acqua è riservato ai nati sotto il segno dei Pesci. A Mercurio lento e retrogrado, infatti, si contrappongono Giove e Marte benevoli per tutto il mese. La dimensione umana più bella sarà quella che rimanda alla forma fisica e ai possibili colpi di fortuna. Le stelle consigliano di approfittarne per recuperare il benessere fisico e psicologico.

Sarà cupo, invece, il cielo dei soldi e della professione in generale, studenti inclusi. Il pianeta delle idee e degli affari, Mercurio, non promette nulla di buono. Anzi a maggio potrebbe riservare attriti con il partner, figli o genitori per questioni legate a spese eccessive e a cui non riesce a porre un argine.

