Le azioni Garofalo Health Care stanno cercando di forzare al rialzo, decisiva potrebbe essere la chiusura settimanale

Garofalo Health Care SpA è un gruppo sanitario italiano. Il Gruppo gestisce strutture in tutto il nord e centro Italia, sia private che accreditate.

Il titolo potrebbe essere vicino a una svolta sia in Borsa che in termini di crescita di fatturato.

I dati relativi all’esercizio 2021 sono stati molto buoni e, per la prima volta, hanno mostrato valori superiori a quelli pre Covid. Il fatturato del gruppo è stato pari a 283,7 milioni di euro, in aumento del 34,5% rispetto al 2020. Cosa ancora più interessante, però, è che, escludendo il contributo delle operazioni di acquisizione e fusione realizzate nel 2020 e 2021, l’incremento dei ricavi è stato del 15%. La società, inoltre, è riuscita anche a superare i risultati del 2019 quando i ricavi erano stati pari a 222,5 milioni di euro, con una crescita superiore al 27%. Non deve sorprendere, quindi, che l’utile netto dei Garofalo Health Center abbia registrato un incremento di circa il 60% rispetto 2020.

L’aspetto forse più interessante, però, è quello legato alla posizione finanziaria netta in netto ulteriore incremento. Ciò come dichiarato dal management, dovrebbe permettere all’azienda di crescere per linee esterne attraverso nuove operazioni acquisizione e fusione.

Per il futuro, quindi, il titolo potrebbe dare buone soddisfazioni.

Le azioni Garofalo Health Care stanno cercando di forzare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Garofalo Health Care (MIL:GHC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 giugno a 4,035 euro con un ribasso del 2,77%.

Time frame settimanale

Dal punto di vista grafico le azioni Garofalo Health Care stanno cercando di forzare al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, settimana scorsa le quotazioni hanno rotto al rialzo la resistenza in area 4,1 euro. Qualora questo break rialzista dovesse essere confermato, allora il titolo potrebbe scattare verso l’obiettivo più probabile in area 4,56 euro. Seguire, poi gli altri obiettivi sono indicati in figura dalla linea continua.

Al ribasso, invece, si potrebbe accelerare nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 4,1 euro. In questo caso il titolo potrebbe dirigersi verso l’obiettivo in area 3,57 euro. Gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa.

