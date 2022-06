Siamo arrivati agli sgoccioli di giugno e alla settimana che ci traghetterà direttamente nel mese di luglio. Una settimana che si preannuncia spettacolare dal punto di vista astrale. Venere e Mercurio si abbracceranno nella costellazione dei Gemelli. Marte si sposta invece in Ariete. Una congiunzione che porterà un mare di opportunità e quattrini a 4 fortunati segni zodiacali. Se siamo tra loro iniziamo a cercare una borsa più grande: servirà per metterci dentro tutti i soldi in arrivo.

I Gemelli vivranno 7 giorni da cinema

L’appoggio diretto di Venere e Mercurio porta i Gemelli in cima allo zodiaco. I nati sotto questo segno erano stati tra i più fortunati della settimana appena trascorsa. E da lunedì le cose miglioreranno ulteriormente. I Gemelli avranno il Mondo ai loro piedi, incontreranno persone interessanti e daranno la svolta alla loro vita lavorativa. Ma soprattutto potrebbero far esplodere il conto in banca grazie a una vincita al gioco o a un investimento particolarmente fortunato.

L’Ariete scoppia di energia grazie a Marte

Dopo qualche settimana sull’altalena torna finalmente a sorridere anche l’Ariete. Il merito sarà tutto di Marte che darà una sferzata di energia ai nati nel segno. Nessun traguardo sarà precluso, sia quelli lavorativi che quelli finanziari. Decisamente bene anche l’amore. Gli Ariete saranno attraenti come non mai e i single potrebbero trovare la persona che cambierà per sempre la loro vita.

Un mare di opportunità e quattrini per 4 segni zodiacali pronti per una settimana indimenticabile grazie a Mercurio e Marte

Incredibili novità in arrivo anche per i nati sotto il segno del Cancro. I pianeti sono favorevoli per tentare investimenti rischiosi e progetti decisamente ambiziosi. È il momento di provare a realizzare un sogno lasciato per troppo tempo nel cassetto. Il giorno da segnare sul calendario sarà martedì 28. La Luna entrerà nel segno e darà una marcia in più ai rapporti di coppia. Oltre a favorire gli incontri decisamente piccanti e focosi per i single.

Decisamente positiva anche la settimana che attende gli Acquario. Gli Acquario sono in netta ripresa e da lunedì potranno contare sull’abbraccio di Venere e Mercurio. Sono i pianeti dell’intelligenza, dell’amore e dell’intraprendenza. Chi è nato sotto questo segno non deve aver paura di osare in nessun campo. I risultati arriveranno e potrebbero portare un bel gruzzoletto con cui dar vita a un importante progetto per il futuro.

