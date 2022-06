La salute è un bene prezioso che va salvaguardato per quanto possibile. Qualche malanno, a volte, arriva e va messo in conto. Possono essere fastidi che si manifestano all’improvviso, senza che possiamo prevederli. Certamente ci sono alcune cose che possiamo evitare sia nel periodo freddo invernale, come in quello caldo estivo.

In estate è naturale trovare refrigerio dal caldo recandosi al mare. Ne beneficia soprattutto il dolore da mal di schiena. Tuttavia il caldo, a volte, potrebbe giocare dei cattivi scherzi. Un’esposizione prolungata ai raggi solari potrebbe provocare qualche problema alla pelle. Chi si espone al sole dovrebbe sapere del rischio di arrossamenti e pruriginosi eritemi. Nei casi di pelli chiare e non protette potremmo avere anche delle vere e proprie scottature.

Soprattutto quando ci si espone per le prime volte al sole, sarebbe meglio adottare delle precauzioni. La prima di queste è proteggersi, spalmandosi della crema solare, che contenga un’adeguata protezione contro i raggi ultravioletti. Sono proprio questi che provocano arrossamenti e bruciori alla pelle.

Bisogna fare attenzione anche a quelle che sono le soluzioni “fai da te”. Apparentemente sono interessanti perché fatte in casa e sembrano quasi le antiche ricette della nonna. Una di queste è proprio l’uso dell’olio di oliva mischiato al succo di limone, ma ci sono dei motivi, anche importanti, per sconsigliare l’utilizzo di questo miscuglio casalingo.

Il dolore da mal di schiena, lombalgia e colpo della strega potrebbe sparire con questi rimedi semplici e naturali

Quando si raggiunge una certa età, ma anche quando si pratica uno sport, è possibile incombere in qualche problema improvviso. Ad esempio il classico colpo della strega. A volte capita nei modi più impensati. Si sta guidando l’auto, si arriva a destinazione e si apre la portiera dell’auto per scendere. Come si mette il piede a terra e si fa per alzarsi, subito si avverte un dolore lancinante nella zona lombare. Può capitare a chiunque e non c’è preavviso per questo fastidio.

Anche chi lavora spesso in smart working può avere problemi di mal di schiena. Lo stesso può capitare all’autista di un bus o di un camion che è costretto a restare diverse ore seduto alla guida. La zona lombare potrebbe cominciare a creare fastidio. Senza parlare di quelle persone, che hanno una forte compressione sulle vertebre, se non addirittura un’ernia al disco.

Tutte queste situazioni generano dolore. Per poter alleviare il dolore si può ricorrere efficacemente a qualche rimedio del tutto naturale. Il caldo e il freddo sono 2 rimedi antichi, ma ancora oggi validissimi. Il caldo riuscirebbe infatti ad alleviare il dolore a carico della schiena. Così anche per quanto riguarda crampi e contratture dei muscoli. In estate è possibile utilizzare una sciarpa di seta o di cotone riscaldata. D’inverno invece di lana.

Quando si trattasse di traumi, strappi muscolari e stiramenti, in fase acuta, andrebbe bene un rimedio freddo. Va bene una borsa del ghiaccio, che riduce la tensione muscolare. Invece se si trattasse di spostamenti a carico della colonna vertebrale, allora il dolore va aiutato con il caldo. Ottimo in questo caso sono i bagni termali con acqua calda.

